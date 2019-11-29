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"Leylekçi hoca" leylek yuvalarına bakım yaptı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki leylek yuvaları temizlendi.

29.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:50
'in ilçesindeki leylek yuvaları temizlendi.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı'ndan emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı, ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki leylek yuvalarına bakım yaptı.
"Leylekçi hoca" olarak tanınan Sıkı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İbiller, Küçükbükü, Karakaya, Alacaatlı, Armutlu, Eşmedere, Kozlu, Mandıra ve Çaygören kırsal mahallelerindeki 20 yuvayı bir dahaki yıl gelecek leylekler için hazırladığını söyledi.
Yuvaların 2010 yılında yapıldığını belirten Sıkı, "Leylekler, ilkbaharda geldiklerinde yuvalarında temizlik ve bakım yapıyor. Yuvaları 8-9 yıldır kullandıkları için malzeme birikimi oluyor. Önceleri leylek yuvaları 20 kilogram ağırlığındayken malzeme birikimiyle 40-50 kilograma ulaşabiliyor." dedi.
Sıkı, kırsal Pürsünler Mahallesi'nde örnek bir çalışma yaptıklarını dile getirerek "Leylekler, Sındırgı'nın sembolü. Leyleklerin yaşadığı yerler sakin, temiz şehirdir. Leylekler, her yerde yuva kurup üremez." değerlendirmesinde bulundu.
Leylekler tarafından taşınan yabancı ve riskli materyalleri topladığını anlatan Sıkı, yapılan bu temizlikle gelecek yaz gelecek yavru leyleklerin ip, misina gibi cisimlere takılıp sakat kalması veya ölmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Ege Üniversitesi, Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Kaynak: AA

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