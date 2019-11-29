Haberler » Güncel » 'Leylekçi hoca' leylek yuvalarına bakım yaptı - Haber

"Leylekçi hoca" leylek yuvalarına bakım yaptı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki leylek yuvaları temizlendi.

29.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:45
'in ilçesindeki leylek yuvaları temizlendi.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı'ndan emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı, ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki leylek yuvalarına bakım yaptı.
"Leylekçi hoca" olarak tanınan Sıkı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İbiller, Küçükbükü, Karakaya, Alacaatlı, Armutlu, Eşmedere, Kozlu, Mandıra ve Çaygören kırsal mahallelerindeki 20 yuvayı bir dahaki yıl gelecek leylekler için hazırladığını söyledi.
Yuvaların 2010 yılında yapıldığını belirten Sıkı, "Leylekler, ilkbaharda geldiklerinde yuvalarında temizlik ve bakım yapıyor. Yuvaları 8-9 yıldır kullandıkları için malzeme birikimi oluyor. Önceleri leylek yuvaları 20 kilogram ağırlığındayken malzeme birikimiyle 40-50 kilograma ulaşabiliyor." dedi.
Sıkı, kırsal Pürsünler Mahallesi'nde örnek bir çalışma yaptıklarını dile getirerek "Leylekler, Sındırgı'nın sembolü. Leyleklerin yaşadığı yerler sakin, temiz şehirdir. Leylekler, her yerde yuva kurup üremez." değerlendirmesinde bulundu.
Leylekler tarafından taşınan yabancı ve riskli materyalleri topladığını anlatan Sıkı, yapılan bu temizlikle gelecek yaz gelecek yavru leyleklerin ip, misina gibi cisimlere takılıp sakat kalması veya ölmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Ege Üniversitesi, Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:56 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği
19:56 Irak'ta Sadr'dan "sokağın terk edilmemesi ve başbakanı halkın belirlemesi" çağrısı
19:55 Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
19:54 Emekli polisin müzik tutkusu
19:52 Başakşehir'de metro inşaatında göçük: 1 işçi öldü (1)
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
18:03 Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
29.11.2019 19:59:43