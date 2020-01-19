Leylekle kurduğu dostluğun anlatıldığı belgeseldeki balıkçı Yılmaz'a THY uçağında sürpriz

Çekya'da düzenlenen Prag Film Ödülleri'nde birinci seçilen, göç eden leylekle hikayesinin anlatıldığı "Yaren" isimli belgesel filminin başkahramanı balıkçı Adem Yılmaz ile film ekibine, yurda dönüşleri sırasında Türk Hava Yolları (THY) tarafından sürpriz kutlama yapıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta balıkçılık yapan 66 yaşındaki Yılmaz ile her yıl bahar aylarında köye gelen "Yaren" adlı leyleğin yaşadıklarını konu edinen film, Prag Film Ödülleri'nde finale kalan üç eserden biri oldu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, filme konu olan hikayeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ve yönetmen Burak Doğansoysal ile Prag'a giden Yılmaz, önceki gün düzenlenen ödül töreninde filminin birinci seçildiğini öğrendi.

Prag'a gitmek için ilk defa uçağa binen Yılmaz, dönüş yolculuğu sırasında THY kabin ekibinin sürpriziyle karşılaştı. Kabin ekibi filmin birinci olmasından dolayı Yılmaz'ı tebrik etti.

"Filminizi tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz" diyen kabin memuru, pastayı Yılmaz'a takdim etti. Kutlamadan dolayı çok şaşıran Yılmaz, THY ekibine teşekkürlerini sundu.

Yönetmen Doğansoysal, ödül törenine katılmak için Prag'a gidişlerinde de THY ekibinin kendilerine jest yaptığını belirterek, "THY ekibi, bir yastığın üzerine uçuş numarasını ve kendi imzalarına attılar. Sizin de bu jestinizin karşısında çok mutlu olduk. Ben de ekip arkadaşlarım ve kendi adıma birinci olan belgeselimizin senaryosunun bir kopyasını size hediye etmek istiyoruz." dedi.

Balıkçı Adem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seyahat dolayısıyla en son 50 sene önce gördüğü İstanbul'a geldiğini söyledi.

İlk kez uçak yolculuğu yaptığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Yılmaz, "Uçağa ilk bindiğimde bir hayli tedirgin oldum ama THY ekibinin sayesinde bu tedirginliğimi üstümden attım. Kabindeki arkadaşlar bize çok yardımcı oldu. Gidişte ve dönüşte THY'nin bizim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Ödül aldığımız için pasta getirmişler. Kendilerine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Yılmaz, THY ile yaptığı uçuşta Yaren ismini verdiği leyleğinin yaşadığı zorlukları daha iyi anladığını dile getirerek, "Ben bile THY'nin uçağına binince bu kadar heyecanlanabiliyorsam Yaren her sene daha uzun mesafelere gidip gelirken kim bilir ne zorluklar, sıkıntılar yaşamıştır." ifadelerini kullandı.

-"Türkiye'yi çok güzel bir insan-doğa ilişkisiyle temsil ettik"

Doğa fotoğrafçısı Tüydeş de yıllar önce karşılaştığı hikayenin bu kadar büyüyerek Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek filme dönüşeceğini hiç tahmin etmediğini söyledi.

Belgeselin yurt dışındaki başarısıyla gurur duyduğunu dile getiren Tüydeş, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi çok güzel bir insan-doğa ilişkisiyle temsil ettik. Ülkemizin dünyadaki imajı için de güzel bir gelişme oldu bu. Hem belgeselle verilen mesaj da iyiydi. Başarımız da arkasından geldi. Dünya insanlarının ülkemizdeki böyle güzellikleri ve davranışları görmeleri bizi çok mutlu etti. Biz orada üçüncü de olsaydık, filmi orada izlettiğimiz için böyle hissederdik. Ödül töreninde organizatör olan bir hanımefendi benimle konuşmasında 'Şu anda Türkçeyi bilmeyi Adem amcanın anlayacağı şekilde ona duygularımı ifade etmeyi çok isterdim. Onun hikayesinden çok etkilendim' dedi. Türkiye'yi sadece haberlerden duymuş, bilmeyen birine böyle bir izlenim bıraktırmak çok hoşumuza gitti."

Kaynak: AA