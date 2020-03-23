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Leylekler, Elazığ'a döndü depremin yıktığı yuvalarını yapmaya başladı

Elazığ'da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte geri döndü, depremde yıkılan yuvalarını yapmaya başladı.

23.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:25
Leylekler, Elazığ'a döndü depremin yıktığı yuvalarını yapmaya başladı
Elazığ 'da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte geri döndü, depremde yıkılan yuvalarını yapmaya başladı.
Baharın müjdecisi olan leylekler havaların ısınmasıyla birlikte Elazığ'a dönmeye başladı. Merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde de elektrik direklerindeki bazı leyleklerin yuvaları 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle yıkıldı. 1970 yılından itibaren aynı direğe yerleşen leyleklerin devasa büyüklüğünde ki yuvası da depremde büyük oranda yok oldu. Leylekler gelir gelmez hızlı bir şekilde tekrar kendi yuvalarını oluşturmaya başladı. Sürekli olarak tarla ve yol üzerinde çalı toplayan leylekler, yıkılan yuvalarını yeniden oluşturdu.
Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da havaların yeni yeni ısınmaya başladığını belirten Hakkı Arslan, "Baharın müjdecisi olan leylekler Elazığ'a tekrardan gelmeye başladılar. Mahallemize gelen leylekler 24 Ocakta meydana gelen depremden dolayı hasar gören yuvalarını tekrardan kurmaya başladı. Çırpılarını taşımaya başladılar. Yuvalarını kuruyorlar. Bu sene iki leylek geldiler. Sayılarının artmasını umuyoruz" dedi.
Leylekleri izleyen 8 yaşındaki Meryem Hıdır ise, "Leylekler geldiğinde havanın ısındığını biliyoruz. Onları izlemeyi çok seviyoruz. Onlar bizi hiç üzmüyorlar, biz onları çok seviyoruz. Geçen sen 4 taneydi bu sene 2 tane leylek geldi. Bir de yavruları her gün geliyorlar ama buraya konmuyorlar. Başka yerlere gidiyorla" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Yurtbaşı, Deprem, Elazığ, Güncel

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