Leylekler, Sındırgı Belediye binası çatışındaki yuvalarına geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine havaların ısınmasıyla beraber leylekler gelmeye başladı.
13.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:36
Leyleklere ve doğal yaşama saygısıyla takdir toplayan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 'Sındırgı'nın şehir logosunun üzerinde bulunan leyleğimiz bu yıl da geldi. Yani Sındırgı Belediyesi'nin asıl sahibi geldi. 1960'lı yıllardan beri eski binada var olan ve yeni belediye binası yapılınca da, Türkiye'nin tek leylek yuvalı projesi belediyemize leyleğimiz geldi" dedi.
Kaynak: DHA