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Leylekler trafo merkezine indi, bölge elektriksiz kaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafo merkezine inen leylekler bölgeyi elektriksiz bıraktı.

08.08.2019 22:42 Leylekler trafo merkezine indi, bölge elektriksiz kaldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafo merkezine inen leylekler bölgeyi elektriksiz bıraktı. Yaşanan olay sonrasında birçok leylek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, sürü halinde Akyazı ilçesinden geçen leylekler Kuzuluk'ta elektrik telleri ve trafo merkezinde konaklama yaptı. Trafo merkezine iniş yapan leyleklerden birçoğu elektrik çarpması sonucu telef olurken, 5 saat Kuzuluk, Dokurcun, Ormanköy ve Balbalı Mahalleleri elektriksiz kaldı. SEDAŞ ekipleri, gün boyu elektrik kesintilerini gidermek için çalışarak bölgeye tekrardan elektrik verildi. - SAKARYA

Kuzuluk, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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