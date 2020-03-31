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Leylekler yiyecek için çöplükte mola verdi

Göç yolundaki leylekler Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinde bulunan bir çöplükte mola vererek karınlarını doyurmaya çalışıyor.

31.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:51
Leylekler yiyecek için çöplükte mola verdi
Göç yolundaki leylekler Eskişehir- Seyitgazi yolu üzerinde bulunan bir çöplükte mola vererek karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Kuzey Yarım Küre 'de havaların ısınmasıyla birlikte ilkbaharın müjdecisi olan leylekler, Türkiye semalarında görülmeye başladı. Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsimine geçiş yapılırken kuzeye doğru kanat çırpan leylekler, bazen göç yolları üzerinde yiyecek bulmak için duraklıyorlar. Karınlarını doyurmak isteyen bu leylek gruplarından birisine de Eskişehir'de rastlanıldı. Göç yolları üzerinde yiyecek arayan bir leylek grubu, Eskişehir-Seyitgazi ilçe yolu üzerindeki çöplükte görüldü. Yollarına devam etmek için karınlarını doyurması gereken leylekler, çöplükteki bir yığın plastiğin ve farklı çöplerin içerisinde yiyecek aradılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyitgazi, Eskişehir, Küre, Güncel
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