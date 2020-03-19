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Leylekler yuvalarında kar altında kaldı

Leylekler yuvalarında kar altında kaldı Konya'nın Beyşehir ilçesinin son yıllarda sembolü haline gelen, ilkbahar ve yaz döneminin göçebe konuğu olan leylekler, geldikleri yuvalarında kar yağışı altında kaldı.

19.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:23
Leylekler yuvalarında kar altında kaldı
KONYA - Konya 'nın Beyşehir ilçesinin son yıllarda sembolü haline gelen, ilkbahar ve yaz döneminin göçebe konuğu olan leylekler, geldikleri yuvalarında kar yağışı altında kaldı.
Beyşehir'de aralıklarla iki gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesindeki ardıç ağaçlarının üzerinde kurulu bulunan leylek yuvaları beyaz örtü altında kaldı. Yuvaların kar örtüsü altında kalmasından dolayı leyleklerin büyük bölümü kendilerine sığınacak yeni mekanlar aradı. Sığınacak yer bulamayan az sayıda leylek ise kaldığı yuvalarında kar örtüsü üzerinde zor şartlarda yaşam sürüyor. Yiyecek bulma konusunda da sıkıntı yaşadıkları gözlenen leylekler, karla kaplı yuvalarında ayak değiştirerek tutunmaya çalışıyor. Öte yandan, leyleklerin ilçedeki yuvalarının kar altında kalması üzerine Beyşehir'de yaşayan fotoğraf tutkunları da fotoğraf mesaisi için bölgeye geldi.
Beyşehir Fotoğraf Topluluğu Başkanı Seyit Konyalı, leyleklerin ilçeye Şubat ayının son günlerinde geldiğini belirterek, "Leyleklerin bu yıl biraz erken geldiğini düşünüyoruz. Bu, küresel iklim değişikliyle de alakalı olabilir ama geldiklerinden bir müddet sonra büyük bir kar sürprizi ile karşılaştılar. Yeşildağ ve Adaköy'deki yuvalarında üzerlerine kar yağdı. 30 santimden fazla kar yüksekliğinin bulunduğu bölgede yaşam sürmeye çalışan leylekler şu anda yiyecek bulmakta da gerçekten zorlanıyor. Yuvaların tamamı dolu değil, yüzde 20 veya 30 oranında bir yuvaların dolduğunu gördük. Diğer yuvaların da hepsi karla kaplı. Mart ayı sonuna kadar gelmesi beklenen diğer leylekler de bugünlerde gelirse onları kar sürprizi bekliyor. Onların yuvalarını onarması gerekiyor ama yerler de kar örtüsü ile kaplı. Biz fotoğrafçılar olarak burada iki gündür mesai yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Leylekler yuvalarında kar altında kaldı

Kaynak: İHA

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Leylekler yuvalarında kar altında kaldı
Etiketler : Beyşehir, Konya, Güncel

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