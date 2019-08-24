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Leylekleri katledenlere tepki

Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı Mehmet Sitil, leylekleri tüfek ile vurarak katleden kişilere tepki gösterdi.

24.08.2019 08:29 Leylekleri katledenlere tepki
Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı Mehmet Sitil, leylekleri tüfek ile vurarak katleden kişilere tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 3 adet leylek tüfekle vurularak öldürüldü. Leylekleri katleden kişilere Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı Mehmet Sitil sert tepki gösterdi.

Mehmet Sitil, "Leylekleri katleden kişileri kınıyorum. Eti yenilmemesine rağmen sırf keyfi nedenlerden dolayı leylekleri katledilmiş. Bunu insan olan kişi yapmaz" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Avcılar, Güncel

Kaynak: İHA

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