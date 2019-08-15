Haberler» Güncel» Haber

Leyleklerin ölme neden araştırılıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, leyleklerin toplu ölümünün nedeni araştırılıyor.

15.08.2019 13:48
Leyleklerin ölme neden araştırılıyor
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, leyleklerin toplu ölümünün nedeni araştırılıyor.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ- Hayrabolu yolu üzerinde bulunan Demirli Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin yakınlarında, telef olan çok sayıda leylek gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi ekipleri, telef olmuş leyleklerle karşılaştı.
Yaralı olarak bulunan leylekler, tedavisi edilmeleri için İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi, telef olan 15 leylek gömüldü.
Leyleklerin elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Süleymanpaşa, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:25   Şehit Polis Ali Ulaş için cenaze töreni düzenlendi
15:25   Samandağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı
15:25   Akçakale'ye yeni bir askeri heyet geldi
15:25   Şehit polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı
15:25   Başkan Arı'dan Nevşehir Belediyespor'a ziyaret
15:25   Sinop'ta gezi teknesi karaya oturdu
15:24   Hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu