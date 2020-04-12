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Leylekli köyünde leylek sesleri yankılanmaya başladı

Leylekli köyünde leylek sesleri yankılanmaya başladı Leyleklerin meskeni haline gelen ve sokaklarında leyleklerin seslerinin yankılandığı Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünün ismi 'leylekli köy' olarak anılır hale geldi.

12.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:14
Leylekli köyünde leylek sesleri yankılanmaya başladı
SİVAS - Leyleklerin meskeni haline gelen ve sokaklarında leyleklerin seslerinin yankılandığı Sivas 'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünün ismi 'leylekli köy' olarak anılır hale geldi.
Hafik ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Göydün köyü, yaklaşık 1 asırdır leylek ailelerini misafir ediyor. Uzun yıllar boyunca köyde bulunan kilisenin çatısında yaşayan leylekler, geçtiğimiz yıllarda diğer yuvalarını köy camisinin üzerine yaptı. Bu yılda geleneği bozmayarak baharın gelmesiyle Göydün köyüne akın eden leylekler, köydeki yuva sayısını 6'ya çıkardı. Leyleklerin meskeni haline gelen ve sokaklarında leylek seslerinin yankılandığı Göydün köyü, vatandaşlar tarafından 'leylekli köy' ismi ile anılır hale geldi. Köyde yaşayan vatandaşlar tarafından zarar görmemeleri için özen gösterilen leylekler, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı köylüler tarafından korunuyor.
Köyde kimsenin leyleklere rahatsızlık vermediğini belirten köy muhtarı Şahap Balkan, köy dışından gelerek leyklere zarar verenleri Jandarmaya şikayet ettiklerini söyledi. Balkan,"Bu leylekler benim aklım yetti yeteli en az 70-80 senedir buradalar. Önceden köyümüzde bir tane yuvar vardı, oda kilisedeydi. Daha sonraki yıllarda camiye de bir yuva yaptılar. Bu yıl köyümüzdeki leylek yuvası sayısı 6 'yı buldu. Köyümüze gelenleri leyleklere zarar vermemeler konusunda uyarıyoruz. Taş atıp rahatsızlık vermemeleri konusunda rica ediyoruz. Bizim köyümüzde taş atıp, rahatsız edende yoktur. Zaten leyleklere zarar versek, bu hayvanlar gelip buraya yuva yapmaz. İlk önce uyarıyoruz, hayvanlara bir şey attıklarında onlara jandarmaya şikayet edeceğimizi söylüyoruz. Şuan bizim köyümüz leylekli köy oldu. Önceden 1 taneydi son 3-4 yılda baya çoğalma oldu. Bu yıl 6 tane seneye belki 10-15 tane olur. Bu durum bizi mutlu ediyor. En azından ismimiz 'Leylekli Köy' olarak biliniyor "dedi. Leylekli köyünde leylek sesleri yankılanmaya başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Hafik, Genel
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