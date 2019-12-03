Leziz hamur işi tarifiler! Lazanya tarifi, makarna sosu tarifi, fırın makarna tarifi

Misafir ağırlarken ya da ailenize öğün hazırlarken ne pişireceğinize karar veremiyorsanız lazanya tarifi, makarna sosu tarifi, fırın makarna tarifinden yardım alabilir, nefis hamur işleri ile leziz yemekleri hazırlayabilirsiniz. İşte en güzel Lazanya tarifi, makarna sosu tarifi, fırın makarna tarifi

LAZANYA TARİFİ

Lazanya tarifi ile lezizi bir hamur işi tarifi yapabilirsiniz. İşte ailenizin çok seveceği lazanya tarifi…

LAZANYA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 paket lazanya

İÇ HARCI İÇİN:

pırasa

havuç

kabak

kırmızı biber

sarımsak

BEŞAMEL SOSU İÇİN:

2 su bardağı un

2.5 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

tuz

karabiber

muskat

DOMATES SOSU İÇİN:

2 domates

1 tutam fesleğen

tuz

sıvıyağ

ÜZERİ İÇİN:

Kaşar peyniri

Lazanya

LAZANYA TARİFİ YAPILIŞI

İlk olarak lazanyaları yağ ve tuz eklenmiş suda haşlayın. Haşlanan lazanyaları sıcak sudan alıp soğuk suya atın. Sonrasında süzgeçte süzdürün. Bu arada iç harcını hazırlayın. Bunun için biberleri doğrayın, havuçları rendeleyin. Biber ve sarımsakları soteleyin.

Sonra havuçları da ekleyin. Kabakları da doğrayıp tavaya ekleyin. Biraz kavrulunca üzerine doğranmış pırasaları da ekleyin. Domates sos için domatesleri rendeleyerek sıvıyağda sotelemeye alın. Üzerine taze fesleğeni doğrayarak ekleyin. Malzemeler hazır olunca ilk sıcaklığı çıktıktan sonra lazanyaları kesme tahtasına serin. İçine iç harçtan koyarak sarın. Lazanyaları fırın kabına dizin. Fırın kabınız küçük gelirse iç harç artabilir. Bu harcı lazanyaların üzerine yayın. Üzeri için beşamel sos hazırlayın. Bunun için unu sıvıyağda kavurun. Daha sonra üzerine sütü ekleyin. Karabiberini de ekleyerek karıştırarak pişirin. Sos koyulaşmaya başlayınCa üzerine yumurta sarısını da ekleyerek biraz kaynayınca ocaktan alın. Beşamel sos hazır olunca lazanyaların üzerine yayın. Daha sonra kaşar peyniri rendesini de üzerine serperek 180 derecede pişirin. Üzerinde domates sos ile servis yapın.

MAKARNA SOSU TARİFİ

İtalyan tarifli pesto sos ile makarnalar için harika bir alternatif ile karşınızdayız. 1 ay buzdolabında saklayıp istediğinizde kullanabilirsiniz.

MAKARNA SOSU TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 demet taze fesleğen, 1 diş sarımsak, 1 paket dolmalık fıstık (20-25 adet), 3-4 çorba kaşığı eski kaşar/ parmesan peyniri rendesi ve zeytinyağı.

Makarna

MAKARNA SOSU TARİFİ YAPILIŞI

Dolmalık fıstığı tavada hafif renk alana kadar kavurun Sarımsak ve fesleğeni mutfak robotunda geçirdikten sonra dolmalık fıstığı ve peyniri ekleyin. Zeytinyağını da ekledikten sonra hava geçirmeyen cam kavanozda buzdolabında 1 ay saklayabilirsiz.

Makarna sosu olarak veya ekmek üstüne sos olarak tüketebilirsiniz.

FIRIN MAKARNA TARİFİ

Lezzetiyle sofralarınızı tatlandıracak makarna sosu tarifi ile makarna yemek ayrı bir keyfe dönüşüyor.

FIRIN MAKARNA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

½ paket kalın çubuk makarna

½ çorba kaşığı tereyağ

2 kibrit kutusu kadar kaşar peyniri

1 su bardağı süt

3 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Fırın makarna

FIRIN MAKARNA TARİFİ YAPILIŞI

Geniş bir tencereye tuz, yağ ve 3 su bardağı su koyup kaynatınız. Makarnayı içine atınız. Hafif hararetli ısıda ara sıra karıştırarak suyunu çekinceye kadar pişiriniz. Peyniri rendeleyip, yarısını makarnaya katınız. Yağlanmış kenarlı fırın tepsisine makarnayı yayınız. Yumurtayı çırpıp sütle karıştırarak üzerine dökünüz. Peynir rendesi serpip orta hararetli fırında hafif kızartınız. Dilim dilim keserek servis tabağına yerleştiriniz.

KOLAY LAZANYA TARİFİ

Kolay lazanya tarifi ile lezizi bir hamur işi tarifi yapabilirsiniz. İşte misafirlerinizin çok seveceği lazanya tarifi…

Lazanya

KOLAY LAZANYA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Lazanya hamuru için malzemeler

300 gr un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1/4 limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

Beşamel sos için malzemeler

50 ml sıvı yağ

50 gr un

500-1000 gr süt

Muskat rendesi

Tuz

Beşamel sos hazırlanışı;

1.Adım: Un ve yağı kavurun.

2.Adım: Üzerine süt ilave edip kaynatın.

3.Adım: Ocaktan indirmeden önce tuz ve muskat rendesini ekleyin.

Bolonez sos için malzemeler

250 gram dana kıyma

Sıvı yağ ya da tereyağı

2'şer çorba kaşığı rendelenmiş havuç, soğan, kereviz, biber

2 çorba kaşığı salça

5 su bardağı su

2 adet orta boy domates

5 gram sarımsak

Tuz, karabiber ve defne yaprağı

KOLAY LAZANYA TARİFİ YAPILIŞI

1.Adım: Kıymayı soteleyin. Üzerine sarımsak ve soğani ilave edin.

2.Adım: Kereviz ve havucu da ekleyerek sotelemeye devam edin.

3. Adım: Salçasını ve defne yaprağını ilave edin.

4.Adım: Önceden doğranmış domatesleri de ekleyin.

5.Adım: Son olarak suyu ilave ederek koyu kıvamlı sos elde edene kadar pişirin.

6.Adım: İsteğe bağlı havuç ve kereviz eklemeyebilirsiniz.

7.Adım: Hazırladığınız lazanya hamurunu 4 çeşit parçaya bölerek yuvarlayın.

8.Adım: Üzerine nemli bir bez örtüp 20 dakika bekletin.

9.Adım: Önce merdane daha sonra oklava ile bıçak sırtı kalınlığında açın.

10.Adım:15 cm eşit parçalara kesin.

11.Adım: Bol kaynar tuzlu suda hamurları 1 dakika haşlayıp soğuk suya çıkarın.

12.Adım: Susuz olarak yan yana bir kaba koyun.

13.Adım: Beşamel sos ve bolonez sosu karıştırın. Hamurları bir borcama döşeyip her kata beşamel sos ve bolonez sos dökün.

14.Adım: Malzeme bitene kadar bu işlemi sürdürün. Üzerine rende kaşar serpip fırınlayın. Sıcak servis etmeniz lazanyanın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.