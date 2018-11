Lezzet Dünyasının Usta İsimleri İstinyeli Ödülleri'nde Buluştu

18 Kasım 2018 Pazar 10:01



Bu yıl ilk kez düzenlenen İstinyeli Ödülleri'nin "lezzet" bölümü kazananlarının belli olduğu ödül töreni lezzet dünyasının ünlü simalarını bir araya getirdi.İstinye Üniversitesi'nin Topkapı Kampüsünde gerçekleşen tören, yiyecek-içecek sektörünün birbirinden önemli isimlerini öğrencilerle buluşturdu. Ödül alan isimler, 17 farklı kategoride öğrenciler tarafından kullanılan oylar sonucunda belirlendi."SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN ÖNCE BİLİNÇLENMEMİZ LAZIM"Törenin açılış konuşmasını yapan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Üniversite olarak yemek konusuna ayrı bir ilgimiz var. Hem yemek yapımı hem sağlık tarafı ile ilgili bölümlerimiz bulunuyor. Yeme içme konusu hayatımızın önemli bir parçası. Modern çağın getirdiği hareketsizlik ve fast-food alışkanlıklarımız var. Diyabet, kalp gibi hastalıklar artıyor. Bu ve benzeri hastalıklardan korunmak için öncelikle yiyip içtiklerimize dikkat etmemiz lazım. Eğitim kurumu olarak bize de bu konuda önemli görevler düşüyor. Sağlıklı bir topluma ulaşmak için yediğimizi içtiğimizi iyi biliyor olmamız ve hakkımızı bilinçlendirmemiz lazım" dedi.Açılış konuşmasının ardından ödüller sahiplerini buldu. "En İyi Sokak Lezzeti" dalında Midyeci Ahmet, "En İyi Mekan Tasarımı" dalında The House Cafe'nin ödül aldığı törende "En İyi Köfteci" dalında Sultanahmet Köftecisi, "En İyi Yemek Tv Programı" dalında Arda'nın Mutfağı kazanan oldu. Öğrenciler verdikleri oylarla "En İyi Gastronomi Şehri"ni Gaziantep, "En İyi Şef"i ise Yunus Emre Akkor olarak belirledi."MUTFAKTA ÇALIŞMAK MESAİSİ AĞIR BİR İŞTİR"Törende "En İyi Yemek Tv Programı" dalında ödül alan ünlü şef Arda Türkmen, "Pek çok kurumdan ödül alıyoruz ancak içlerinde en değerlileri gençler tarafından verilenler oluyor. Çünkü üniversitelerdeki arkadaşlarımız değerlendirme konusunda son derece net ve keskinler. Onların süzgecinden geçip böyle bir ödülü almak bizim için mutluluk verici" dedi. Hayatlarına şef olarak devam etmek isteyen gençlere önerilerde bulunan Türkmen, "Öncelikle çok çalışmaları lazım. Hiçbir zorluk karşısında yılmamaları lazım. Çünkü mutfakta çalışmak dünyanın neresinde olursa olsun mesaisi ağır ve zor bir iş. Her zaman kendilerini geliştirmeleri, çok araştırmaları ve okumaları, denemekten korkmamaları ve yılmamaları lazım. Bunları yapanlar başarılı olacaktır" diye konuştu."TÜRK MUTFAĞINI DAHA İYİ PAZARLAMALIYIZ"Türk mutfağının oldukça gelişmiş olduğunu söyleyen Türkmen, "Tatlısı, tuzlusu, ana yemekleri, börekleri, zeytinyağlıları, balıkları ve daha birçok şeyi ile sonsuz bir dünya var. Biz kendimizi Kuzey Avrupa ülkeleri gibi balıkla veya Güney Amerika ülkeleri gibi etle sınırlandıramayız. Bizde çok daha fazlası var. Tek eksiğimiz pazarlama. Eğer sahip olduğumuz değerleri daha yüksek normlarla pazarlayabilirsek dünyada hak ettiğimiz değeri daha çok göreceğiz" dedi."ÖNEMLİ OLAN ZANAATKAR RUHLU USTA OLABİLMEK""En İyi Tatlıcı" kategorisinde ödül alan Karaköy Güllüoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü ise, "Ben beşinci kuşak, 45 yıllık ustayım. İşi eliyle yapana işçi derler, kafasını kullanarak yapana usta derler, bunların üstüne yüreğini ve ruhunu koyan ise zanaatkar derler. Zanaatkar ruhlu usta olmak ise ayrı bir şey. Bu ödülleri alabilmek için de zaten usta olmak önemli. Tüm öğrencilere bize verdikleri bu değerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi."ÇIRAKLIĞINI YAPMADIĞINIZ İŞİN USTASI OLAMAZSINIZ"Gençlere "Çıraklığını yapmadığınız işin ustası olamazsınız" diye seslenen Güllü, "Gözlemci olsunlar. Bir işin ya aşığı ya da muhtacı olursunuz. Bir işi sevgi ve saygıyla yaparsanız marka olursunuz. İsterim ki yaptıkları işe gönüllerini koysunlar. 'Önemsenmek için önemseyeceğiz' sözünü prensip edinsinler. Bu hayatta büyüklerin, bilim öğreten hocaların ve meslek öğretenlerin eli öpülür. Hocalarını iyi dinlesinler, gönüllerini koyarak buradan mezun olup hayata atılsınlar. Çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazlar" diyerek sözlerini noktaladı.Törene babası Mehmet Seracettin Tezçakın ile katılan Sultanahmet Köftecisi'nin dördüncü kuşak sahibi Mert Tezçakın bu ödüle layık görülmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, gençlere her zaman çok çalışmalarını ve işlerinin başında olup o işin her yönünü öğrenmelerini tavsiye etti.ORGANİZASYONUN MİMARİ ÖĞRENCİLEROrganizasyonun baştan sona öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen İstinye Üniversitesi Öğrenci Merkezi Direktörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehtap Gülaçtı, "Biz onlara sadece koordinasyon ve sponsorluklarda destek olduk. Farklı sektörlere yılda birkaç kez ödül vermek istediler. Biz de onları destekledik. 'Lezzet Ödülleri' ilk gruptu. Ama bunun arkası gelecek. Bu konuda da çalışmalara başladılar. Medya, hizmet gibi gruplarda da ödüller verecekler. Tamamen objektif yöntemlerle seçimlerini yaptılar. Ödül kazanan firmaları onlar arayıp, davet etti" diye konuştu."SEKTÖREL ÇALIŞMALARI AYRICA ÖNEMSİYORUZ"Üniversite öğrencilerinin dünya görüşü ve vizyonlarının çok geniş olması gerektiğini ifade eden Gülaçtı, "Artık hayata, çevreye, siyasete, çevreye dair daha fazla fikirlerinin gelişmesi lazım. Bu amaçla da biz sektörel çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu çalışmalar hem öğrencilerimizi sektör liderleriyle bir araya getiriyor hem takım çalışmasını öğretiyor hem de kendi aralarında rekabet sağlıyor. Firma temsilcileriyle tanışarak iş, staj fırsatları elde edebiliyorlar, çevre oluşturabiliyorlar. Çünkü artık çevreniz ne kadarsa artık iş dünyanızdaki değerinizde o kadar" dedi.Törende ödül alan firma ve isimler şöyle sıralandı:En İyi Sütlü Tatlıcı - Tarihi Sarıyer MuhallebicisiEn İyi Sokak Lezzeti - Midyeci AhmetEn İyi Pideci - Meşhur Karadeniz PidecisiEn İyi Kuru Fasulyeci - Tarihi Meşhur Kuru fasulyeci Erzincanlı Ali BabaEn İyi Kahvaltıcı - Namlı Karaköy GurmeEn İyi Türk Mutfağı - Hatay Medeniyetler SofrasıEn İyi Mekan Tasarımı - The House CafeEn İyi Blogger - Refika'nın MutfağıEn İyi Köfteci - Sultanahmet KöftecisiEn İyi Kebapçı - Bağdat OcakbaşıEn İyi Gastronomi Şehri - GaziantepEn İyi Esnaf Lokantası - Balkan LokantasıEn İyi Yemek Tv Programı - Arda'nın MutfağıEn İyi Şef - Yunus Emre AkkorEn İyi Çorbacı - Karaköy Çorba EviEn İyi Tatlıcı - Karaköy GüllüoğluEn İyi Kahveci - Coffee Department - İstanbul