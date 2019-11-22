Haberler » advertorial » Lezzet-in Şahı'nda ailece keyifli vakit geçirin - Haber

Lezzet-in Şahı'nda ailece keyifli vakit geçirin

İstanbul'un yeni gözde mekanı 'Lezzet-in Şahı Tepsi Kebabı' ailelerin rahatlıkla lezzetli yemek yiyerek vakit geçirmeleri için sıcak bir ortam hazırladı. aileler yemeklerini yerken, çocukları çocuk oyun alanında oynayabilecek.

22.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:44ilandırLezzet-in Şahı'nda ailece keyifli vakit geçirin

Menüsünde ve yörelerinin ağırlıklı yemeklerini barındıran restoranda yemekler odun fırınında pişiriliyor. Lezzetini odun fırınından alan yemekler için 110 kişiye aynı anda hizmet kapasitesi bulunuyor. Çiğ köftenin tamamen kendi üretimleri olduğu restoranda lahmacun ve pide çeşitleriyle müşterilerinin midelerine bayram ettiriyor.

Açık - kapalı otoparkı, mescit, yarı klasik yarı modern mimari tarzıyla ailece vakit geçireceğiniz Lezzet-in Şahı Tepsi Kebabı Küçükçekmece'de ziyaretçilerini bekliyor.

Adres: Merkez Mah. 1. İkitelli Cad. No: 25 Ihlamur Evleri Karşısı Halkalı Küçükçekmece/ İstanbul

Kaynak :gokyuzuhaberci.com

iyi çalışmalar


Kahramanmaraş, İstanbul, Halkalı, Kilis, Advertorial

Son Dakika advertorial Haberleri
15:50 Meşhur Kokoreççi lezzetli kokoreçin sırrını anlattı
15:44 Lezzet-in Şahı'nda ailece keyifli vakit geçirin
15:37 Modanisa, Bereketli Cuma kampanyasını 140 ülkeye taşıyor…
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
07:55 Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
17:12 GREYDER'E "İYİ TASARIM" ÖDÜLÜ!
11:37 Bilgehan Kuzu
22.11.2019 20:21:34