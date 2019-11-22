Lezzet-in Şahı'nda ailece keyifli vakit geçirin

Menüsünde Kahramanmaraş ve Kilis yörelerinin ağırlıklı yemeklerini barındıran restoranda yemekler odun fırınında pişiriliyor. Lezzetini odun fırınından alan yemekler için 110 kişiye aynı anda hizmet kapasitesi bulunuyor. Çiğ köftenin tamamen kendi üretimleri olduğu restoranda lahmacun ve pide çeşitleriyle müşterilerinin midelerine bayram ettiriyor.

Açık - kapalı otoparkı, mescit, yarı klasik yarı modern mimari tarzıyla ailece vakit geçireceğiniz Lezzet-in Şahı Tepsi Kebabı İstanbul Küçükçekmece'de ziyaretçilerini bekliyor.

Adres: Halkalı Merkez Mah. 1. İkitelli Cad. No: 25 Ihlamur Evleri Karşısı Halkalı Küçükçekmece/ İstanbul

Kaynak :gokyuzuhaberci.com

iyi çalışmalar