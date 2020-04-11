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Lezzet ve şifa deposu çiriş otu Tuncelili kadınların geçim kaynağı oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, yöredeki kadınların geçim kaynağı oldu.

11.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:04
Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, yöredeki kadınların geçim kaynağı oldu.
Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Ovacık'ta, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu toplanmaya başlandı.
Günün belirli saatlerinde, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Güneykonak köyü ve Aksu Deresi mevkisindeki araziye giden kadınlar, topladıkları çiriş otlarını hem yemeklerde kullanıyor hem de satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.
Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplamak için zorlu bir mesai yapan kadınlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri bu otları özenle torbalara yerleştirerek sırtlarında evlerine taşıyor.
Binbir zahmetle toplanan çiriş otlarını çamur ve yabani otlardan temizleyen kadınlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken, ihtiyaç fazlasını da kilosu 5 liradan manav ve seyyar satıcılara satıyor.
Yörede "gulik" olarak da adlandırılan çiriş otundan genellikle çorba, gözleme ve konserve yapılıyor.
Kadınlardan Aysel Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiriş otunun insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi.
Çiriş otunu tazeyken topladıklarını belirten Eren, "Bizim burada karların erimesiyle bu ot ortaya çıkıyor. Biz de genelde yemeklerde kullanmak ya da satmak için toplamaya çıkıyoruz. Topladığımız bu otu evde doğrayıp kaynatıyoruz ve gözleme, çorba, konserve ve yağda kavurmasını yapıyoruz. Bazı zamanlarda da isteyen olursa kilosunu 5 liradan satıyoruz. Sağlığa çok faydası var bağırsakları çalıştırıyor." dedi.
Zühre Gezici de çiriş otunun doğada kendiliğinden yetiştiği için organik olduğunu ve lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bıraktığını kaydetti. Lezzet ve şifa deposu çiriş otu Tuncelili kadınların geçim kaynağı oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Ovacık, Güncel
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