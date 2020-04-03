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Lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde aşı dönemi başladı

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde, mevsimin uygun hale gelmesiyle yerli ve yabancı çeşitlerde aşılama ve çoğaltma çalışmaları başladı.

03.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:16
Lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde aşı dönemi başladı
Türkiye 'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir 'in Kaman ilçesinde, mevsimin uygun hale gelmesiyle yerli ve yabancı çeşitlerde aşılama ve çoğaltma çalışmaları başladı.
Kapama ceviz bahçeleri ve seralarda en iyi verimi elde etmek için yapılan aşılama işlemi ilkbahar mevsiminde gerçekleştiriliyor.
Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen, AA muhabirine, ilçede aşı döneminin başladığını ifade ederek, Kaman-1, Kaman-5 gibi yerli cevizlerin yanında yabancı tür cevizlere de aşı yaptıklarını söyledi.

Örtü altı seracılığı ile Kaman-1, Kaman-5 ve Chandler cevizlerinin aşısını yapıp fidan ürettiklerini vurgulayan Göçmen, ilçede bu yıl 40-50 bin fidan üretildiğini ifade etti.
Aşılanacak fidanların ve anaç bahçelerinin iyi seçilmesi gerektiğini vurgulayan Göçmen, şöyle devam etti:
"Kendi seramızda bu yıl 3 bin Kaman-1, 3 bin Kaman-5 ve 2 bin Chandler olmak üzere toplam 8 bin aşı yaparak fidan ürettik. Kaman'da diğer arkadaşlarımız da üretim yapıyor. Bu yılki sayı 40-50 bin civarında. Şubat ayında don olmadığı zamanlarda anaç bahçemizden aşı kalemlerimizi kestik ve hazırlığımızı yaptık. Don ve soğuk havaları göz önünde bulundurarak nisanın ortasına kadar İç Anadolu Bölgesi'nde dışarıda değil de kapalı alanda aşı yapılması tavsiyesinde bulunuyorum. Mayısın sonuna kadar bu aşıladığımız fidanlar yapraklanır. Fidanları dezenfekte ve gerekli tahlil işlemlerini tamamladıktan sonra satışa uygun hale getiriyoruz."
Yanlış aşılamanın üreticiye zaman kaybettireceğine dikkati çeken Göçmen, "Ağaçları bahçede görüp istedikleri tarzda olup olmadığını anlamaları onların yararınadır. Çünkü üreticinin yapacağı bir yanlış fidanı alan kişinin en az 7-8 yılına neden olur. Kaman cevizi diye aldığı ceviz farklı çıkabilir. Bunun telafisi de yine 7-8 yılı bulacağı için kişinin 15 yılının gitmesine neden olur." uyarısında bulundu.
Göçmen, il dışından Kaman cevizi fidanları için yoğun talep aldıklarını dile getirerek, doğru aşı ve doğru yerde bu uygulama yapılırsa ceviz üretiminin Kaman ilçesine büyük ekonomik kazanç getireceğini söyledi.
Köylerde farklı yöntemle aşı
Benzer köyünde ceviz üretimi yapan çiftçi Halit Alkan da şubat ayında iyi cins ağaçlardan aldıkları aşı dallarını belirli sıcaklıkta muhafaza ettikten sonra aşılama yaptıklarını söyledi.
Alkan, "Havalar ısındığında, ağaca su yürüdüğünde aşılama başlar. Bu ayın sonuna kadar da devam eder." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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