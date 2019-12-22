Lezzetli Kış Şöleni'nde Buca standına büyük ilgi

Tüm kenti yeni yıl heyecanını sararken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl İZFAŞ tarafından ilki gerçekleştirilen Lezzetli Kış Şöleni'nde Buca Belediyesi standı büyük ilgi görüyor. Belediyenin çeşitli merkezlerindeki kurslara katılan kadınların yıl boyu ürettikleri el emeği ürünler fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.



İzmirliler 2019 yılının son günlerinde yeni yıl heyecanını Lezzetli Kış Şöleni'nde yaşıyor. 31 Aralık'a kadar sürecek fuarın Hol 1-A bölümünde yer alan Buca Belediyesi standı da İzmirlilerin ilgi odağı oluyor.



Ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar



Büyük bir özenle hazırlanan Buca Belediyesinin standında Çamlıkule Semt Evi, Evka-1 Semt Evi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi ve Kadın Aktivite Merkezinde hobi, sanat ve meslek kurslarına katılan kursiyer kadınların el emeği ürünleri görücüye çıkartılıyor. Kağıt oyma sanatıyla yapılmış eserlerden bez bebeğe, takıdan el işi çantalara, yılbaşı temasıyla hazırlanan birbirinden lezzetli kurabiye ve yiyeceğe kadar pek çok ürünün yer aldığı stantta, kursiyerler yıl boyunca ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine de katkıda bulunma şansı yakalıyor.



İlk ziyaretçiler Soyer ve Savaş



Öte yandan, Buca'nın zenginliklerinin ve tatlarının tanıtıldığı standın ilk gün konukları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş oldu. Kursiyerlerin ürünlerini dikkatle inceleyen Soyer ve Savaş, daha sonra Bucalı kadınlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Renkli stantların yanı sıra birbirinden keyifli etkinliklerin yer alacağı Lezzetli Kış Şöleni, Kültürpark'ta 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. - İZMİR