Lezzetli yemekte işin sırrı ham madde seçimi

Yankı Yemek & Catering A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, 28 yıldır sektörde kalıcı olmak için yemedikleri yemeği kimseye yedirmemeyi ilke edindiklerini söylüyor. Binlerce kişiye aynı anda sağlıklı koşullarda yemek üretmenin büyük dikkat gerektirdiğine dikkat çeken Coşkun Dönmez, ilk günden beri taşıdıkları sorumluluğu bilerek hareket ettikleri söyledi. Bursa 'da 1991 yılında girdikleri yemek sektöründe sağlam adımlarla yürüyen Yankı Yemek A.Ş, 25 yıllık sektör tecrübesiyle modern tesislerinde titizlikle ürettiği yemekleri aynı titizlikle şehrin dört bir yanına ulaştırıyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, binlerce kişiye aynı anda sağlıklı koşullarda yemek üretebilmenin yolunun, doğru üretim şartlarını sağlamaktan geçtiğini vurgu yaparak, yemek sektöründe fabrikadan sofraya kadar güvenli bir ortam sağlamak gerektiğini ifade etti. Dönme, "Yemek üretiminin ve dağıtımının her aşamasında titiz davranıp asla kaliteden taviz vermiyoruz. Kendimiz yemediğimiz yemeği, kimseye yedirmiyoruz" dedi.Çalı Sanayi Bölgesi'nde 2 dönümlük kapalı alana sahip Yankı Yemek A.Ş tesislerinin, günlük 15 bin kişiye yemek üretecek kapasitesine sahip olduğunu belirten Coşkun Dönmez, halen günlük 12 bin kişilik kapasiteyle çalışan tesislerinde yılda 4 milyon 380 bin kişiye yemek üretildiğini belirtti. Dönmez, ihtiyaç durumunda atıl kapasitelerini de faaliyete geçirdiklerini söyledi.Coşkun Dönmez, kalite ve hijyenden taviz vermeden, müşterilerinin hem gözüne, hem gölüne hemde damak zevkine hitap ettiklerini söyleyerek, "Sağlıklı ve lezzetli yemekler üretmeyi başlıca amaç edindik. Bu hedeften sapmadan müşterilerimize hizmet veriyoruz" diye konuştu."Önce insan" sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Coşkun Dönmez, müşterileriyle sürekli diyalog içinde olduklarını, çıkan sorunlara yerinde ve zamanında çözüm bularak talep ve beklentilerin üzerinde hizmet sunduklarını vurguladı. Dönmez, yemek sektöründe güvenli gıda temininin çok önemli olduğunu da belirterek, "Yemek yaparken, tanınmış firmaların ürünlerini satın alıyoruz. Hammadde güvenilirliğimizi, ürün tahlilleri, sertifikalar ve belgelerle de ayrıca denetliyoruz. Özellikle yağ konusunda daha da titiz davranıyoruz. Lezzetli yemek yapmanın sırrı doğru hammadde kullanmak, teknolojiye yatırım yapmak ve doğru pişirme yöntemleri kullanmaktan geçiyor" şeklinde konuştu.Malzemelerin temininden, yemeklerin üretim sürecinde ve sunuma kadar her aşamada titiz kontroller yaptıklarını yineleyen Coşkun Dönmez, küçük büyük demeden her catering hizmetini aynı özenle gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Kaliteli ürün ve hizmetlerin sürekliliğini korumak için ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000 (HACCP), OHSAS1 8001 belgelerine sahip olduklarını da belirten Coşkun Dönmez, "Biz yaptığımız işin ne kadar büyük özen gerektirdiğini bilerek hareket ediyoruz" diye konuştu.Yankı Yemek A.Ş'nin hizmetlerinin catering ile sınırlı olmadığını da belirten Coşkun Dönmez, yerinde üretim, EDT (ev dışı tüketim) ürünleri, kurumsal yemek organizasyonları, düğün, gezi, şenlik, açılış ve kokteyl organizasyonları için de hizmet verdiklerini de sözlerine ekledi. - BURSA