LG, 1ms Tepkime Süreli ilk IPS Oyun Mönitörlerini Duyurdu

Kaynak: Teknotalk.com

LG, IPS Oyun Monitörlerini Piyasa SürdüLG, oyuncular için son geliştirdiği iki yeni oyun monitörü duyurdu. Monitörler, LG'nin UltraGear ailesinin bir parçası ve dünyada bu tepkime hızında "1ms" olan ilk IPS ekranı olması onları farklı bir konuma yerleştiriyor. IPS (In-Plane Switching) özelliğini LCD monitör ortamındaki TN (Twisted Nematic) cihazlarına daha yakın bir standarda getirmeye yardımcı oluyor.Daha büyük olan model kavisli, geniş açılı monitör ve 37,5 inç ekran, 3840 x 1600 çözünürlük ve 450 nit parlaklık ile geliyor.İkinci model daha küçük 27 inç ekrana, 2560 x 1440 çözünürlüğe ve 350 nit parlaklığa sahip. Bu özellikler bir yana, esas önemli olan düzgün ve kusursuz bir hareket sağlamaları. Küçük model 144 Hz ve büyük model ise 175 Hz. Her ikisi de Nvidia 'nın hareket yumuşatma G-SYNC teknolojisi ile uyumlu.Fiyatlandırma konusunda henüz bir netlik yok. 1 Temmuz'dan sonra ABD'de piyasaya sürülecek. Avrupa 'da ise daha sonra satışa sunulacak.Specifications:27GL85038GL950GPicture QualityDisplayNano IPSNano IPSSize27-inch37.5-inchResolutionQHD (2560 x 1440)WQHD (3840 x 1600)Brightness350 nits (Typical)450 nits (Typical)Color GamutDCI-P3 98 percent(sRGB 135 percent)DCI-P3 98 percent(sRGB 135 percent)Color Bit1.07B1.07BRefresh Rate144Hz175Hz (OC)Response Time1ms GTG1ms GTGHDRHDR10VESA DisplayHDR 400Adaptive SyncNVIDIA G-SYNC Compatible **NVIDIA G-SYNCConnectivityHDMIx 2x 1DPx 1x 1Headphone OutOOUSB3.0 Hub1 up/ 2 down1 up/ 2 downFeature (Bias Lighting)–Sphere Lighting 2.0LG