LG 8K OLED TV, Dünyanın ilk 8K OLED TV Satışı Başladı!

LG, Dünyanın İlk 8K OLED TV 'sinin Satışına Başladığını DuyurduMerakla beklenen 88 inç 8K OLED TV, LG'nin endüstri lideri OLED teknolojisiyle olağanüstü bir seyir deneyimi sunuyor.LG Electronics (LG), geçtiğimiz haftalardan başlayarak Güney Kore 'de 88 inçlik setin ön siparişlerini alarak dünyanın ilk 8K OLED TV'sinin (88Z9 modeli) satışına başladığını duyurdu. Kuzey Amerika ve Avrupa 'da ise satışlar yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak.LG'nin bugüne kadar ürettiği en büyük OLED TV olan 88Z9 8K OLED TV, LG'nin rakipsiz ekran teknolojisinin bir ürünü. Bu etkileyici yeni model, OLED'in geleneksel LED ekranlardan ne kadar üstün olduğunu vurgulamakla kalmıyor aynı zamanda benzersiz bir seyir deneyimi de sunuyor. 33 milyondan fazla bağımsız OLED pikseline sahip gelişmiş paneli LG OLED TV'nin simgesi olan üstün görüntü kalitesini sunarken geniş izleme açılarından bile en gerçek renkleri, sonsuz kontrast oranını ve gerçek siyahları da garanti ediyor. 88 inç OLED TV'deki görüntüler, 8K Ultra HD (7680 x 4320) çözünürlük sayesinde alışılmadık bir biçimde net. Bu netlik Full HD'nin piksellerinin 16 katına ve UHD'nin de 4 katına eşit.LG'nin 8K OLED panelinin üstün görüntü kalitesi, şirketin ikinci nesil ? (Alpha) 9 8K akıllı işlemcisi ile bir üst seviyeye çıkıyor. İşlemci, derin öğrenme algoritması sayesinde milyonlarca içeriği analiz ederek görüntü ve ses kalitesini yükseltiyor. Dünyanın her yerinden toplanan gerçek içeriklerden milyonlarca veri seti kullanılarak tasarlanan algoritma ile ikinci nesil ?9 akıllı işlemci, orijinal görüntü kaynağını tanıyarak gerçeğe yakın netlikte görüntüler oluşturuyor. 88 inç 8K OLED TV, ikinci nesil ?9 8K işlemcisi ile çözünürlüğü 8K kalitesine yakın bir seviyeye yükseltiyor. İşlemci ayrıca ortam ışığını tespit eden bir ışık sensörünün desteğiyle birlikte görüntünün parlaklığını otomatik olarak optimize ediyor.LG 88Z9, etkileyici ses performansıyla izleyenlerin, görüntüyle daha fazla bütünleşmesini sağlıyor.Ses kalitesi, etkileyici sanal 5.1 surround ses sağlayacak şekilde iki kanallı sesi karıştırabilen akıllı bir algoritma ile destekleniyor. Derin öğrenim, filmlerde iyileştirilmiş ses efektleri, müzikte derin bas ve spor karşılaşmalarında daha anlaşılır ses oluşturmak için kaynak içeriğini analiz ederek çıktıyı gözle görülür bir şekilde geliştiriyor. Kullanıcılar seyir koşullarına göre sesi ayarlayabiliyor ya da televizyon seti, ortama uygun en iyi ses seviyesini kendisi belirleyebiliyor.LG 8K OLED TV, Dolby Vision™ ve Dolby Atmos® desteği ile bu alanda türünün ilk örneği. Her bir nesnenin eşsiz sesini üç boyutlu bir ortamda sunan Dolby Atmos® ses teknolojisi etrafınızdaki; akustiği güçlendirerek sesin sizin etrafınızda 360° hareket etmesini sağlıyor ve bulunduğunuz ortamı her yönden sarıyor. Büyük Hollywood stüdyolarının tercih ettiği HDR formatı olan Dolby Vision™ ise LG 8K OLED TV'de yoğun parlak ışığı, derin siyahları ve gerçekçi renkleri ortaya çıkarıyor. LG 8K OLEDTV, HDMI 2.1'i de destekliyerek izleyicilerin saniyede 60 kare gibi bir hızla 8K içeriğin keyfini çıkarma fırsatı veriyor. Televizyon ayrıca ALLM'i (otomatik düşük gecikme süresi modu), değişken yenileme oranı (VRR) ve eARC'yi (iyileştirilmiş ses dönüş kanalını) de destekliyor.LG Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı Brian Kwon, dünyanın ilk ve en büyük 8K OLED TV'si ile premium TV piyasasında bir endüstri lideri olarak her geçen gün büyüdüklerini ve seyir deneyimini en üst düzeye taşımak için verdikleri sözlerin arkasında durduklarını belirtiyor. "LG, OLED'i pazara sunarak öncü bir marka oldu. Ev eğlence sistemlerinde sınırları genişleten sanat eseri üstün ekran teknolojilerini sunmaya devam edeceğiz."LG 8K OLED TV