LG G Serisi Üretimini Sonlandırıyor

Dünyanın en büyük elektronik devlerinden LG, uzun bir zamandır sürdürdüğü bir serinin üretimine son verecek gibi görünüyor. Kuruluş ve endüstri kaynaklarına göre LG, amiral gemisi telefonlarını barındıran G serisi akıllı telefonlarının üretimini tamamen sıfırlıyor. Fakat bu sonlandırma LG'nin yeni amiral gemisi üretmeyeceği anlamını da taşımıyor. Gelen bilgilere göre LG, premium segmentte yer alacak yepyeni bir ürün tanıtma kararı aldı. Şirket, yeni premium üyesini 2020 yılının ilk yarısında tanıtmayı da ihmal etmedi.LG G serisi zorunluluktan sonlandırılıyorLG'nin bir anda aldığı bu değişim planı, şirketin akıllı telefon sektöründe yaşadığı sıkıntılardan kaynaklıydı. Şirket, yaklaşık 5 yıldır akıllı telefon sektörüne yeni giriş yapan müşterilerin yanı sıra eski müşterilerini bile kendisine çekmekte çok zorlanıyordu.Ortaya çıkan başarısızlık geride bırakmak isteyen teknoloji devi, kendisini yeniden müşteriler için bir seçenek yapmak için böyle bir karar almış olabilir. Kuruluşun böyle bir karar almasının arkasındaki isimse endüstriyi yakından takip eden kişilere göre Lee Yeon-mo denilen kişi. Geçtiğimiz kasım ayında LG Electronics'in mobil departmanının başına geçmek üzere birçok kişi onu aday gösteriyordu. Lee Yeon-mo, araştırma ve geliştirme maliyetlerini azaltmak ve satışları artırmak için iki markayı birleştirmeyi savunuyordu.

Kaynak: Tamindir