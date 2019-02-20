Lg'nin İlk 5g Telefonu V50 Thinq Olacak

Kaynak: Teknotalk.com

LG'nin ilk 5G Telefonu Sprint ile piyasaya sürmeye hazırlandığı V50 ThinQ Olacak!24 Şubat'ta muhtemelen yeni göreceğimiz modeller arasında V50 ThinQ yerini alacak.LG ve Sprint bu yıl 5G akıllı telefon modeli piyasaya sürmeyi planladıkları biliniyor. Görünen o ki bu planlar bu modelle hayata geçiyor. Verizon'dan sonra Sprint'te 5G modelle müşterilerinin karşısına çıkmak istiyor. Yaptığı sızıntıların doğru çıkması ile ün yapmış Evan Blass'ın yeni paylaşımı bu planları doğruluyor.LG'nin ilk 5G V50 ThinQ modeli olabilirPaylaşılan resim çentikli ekran dışında fazla bir özellik göstermiyor. Ancak 24 Şubat tarihindeki G8 LG etkinliği yeni bir 5G telefon tanıtımını vaat ediyor.5G modellerinde Snapdragon 855 mobil işlemci sürpriz değil. 4.000 mAh'lik batarya ve bir öncekinden çok daha iyi soğutma sistemi olabilir. LG ayrıca yazılım optimizasyonları vaat ediyor.Beklenen V50 modeli ile LG G8 modelinin özelliklerinin karşılaştırması açısından daha çok bilinmeyenler var. 5G destekli ilk modellerin pahalı olması bekleniyor. Bu nedenle yıl sonuna doğru daha doğru fiyatlandırmalı modelleri görebiliriz.LG V50 ThinQ for Sprint 5G pic.twitter.com/TNLQsYPgPS— Evan Blass (@evleaks) 16 Şubat 2019The Verge