Lg'nin İlk Google Asistan Destekli Akıllı Ekranı 200 Dolara

XBOOM AI ThinQ WK9 Android Things Çalıştırıyor ve Kara Cuma İndirimli 200 Dolar! Google Asistan Destekli Akıllı Ekranı XBOOM AI ThinQ WK9 Black Friday İndirimleri!Yaklaşan yeni yıl tatilinde sevdiklerinize nasın bir hediye verebileceğinizi danışabileceğiniz akıllı bir asistana mı sahip olmak istiyorsunuz? CES'te gördüğümüz LG'nin 8-inçlik dokunmatik akıllı ekran, Google Haritalar, Fotoğraflar ve YouTube ve Google Asistan destekli AI özellikleriyle; Android Things platformuyla satışa sunulmaya hazır.Google Asistan Destekli Akıllı Ekranı LG WK9 speaker with Google AssistantLG Kara Cuma – Black Friday İndirimleri ile ürünü 200 Dolara satacağını söyledi.LG OK99'un Grab & Move kolu ve tekerleri ise portatif ses sistemi tanımını tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.Dinleyicileri eşsiz kalitesi, kullanıcıları ise rahatlığıyla büyüleyecek şekilde tasarlanan LG XBOOM Go (PK3/ PK5/ PK7 modelleri); markanın güçlü ses ve parti eğlencesi mirasını kucaklamaya devam ediyor. Meridian'ın gelişmiş ses teknolojisi ile hayata geçirilen XBOOM Go hoparlörleri; kompakt boyutlarına rağmen gelişmiş bas seslerinin yanı sıra güçlü ve hatasız bir ses performansı sunuyor.24bit/ 576kbps yüksek çözünürlüklü ses akışı için Qualcomm 'dan aptX ™ HD'yi destekleyen ilk kablosuz hoparlör olan XBOOM GO; ayrıca yüksek ses kalitesine sahip audio filmleri Bluetooth üzerinden aslına uygun bir şekilde koruyan da ilk kablosuz hoparlördür. LG'nin Meridian ile olan ortaklığı ile hayata geçen bu hoparlörler kullanıcılara, yüksek kaliteli ses, hassas vokal tanımı ve doğru bas sağlıyor. LG XBOOM AI ThinQ'daki kayıpsız yüksek çözünürlüklü ses, stüdyoda kaydedilen sesleri de aslına uygun bir şekilde çoğaltabiliyor.LG'nin Meridian ile iş birliği ile hayata geçirilen LG XBOOM AI ThinQ hoparlörlerde yüksek kaliteli ses, hassas vokal tanımı ve doğru bas sesleri sunuluyor. Bunun yanı sıra stüdyoda kaydedilen sesler de aslına uygun bir şekilde çoğaltılabiliyor. LG XBOOM AI ThinQ hoparlörlerde ayrıca (WK7 ve model WK9 modelleri); kullanıcının yalnızca bir sesle işlerini halletmesine yardımcı olmak için Google Asistan özelliği bulunuyor. Google Asistan bağlantısı ile diğer uyumlu akıllı ev cihazlarını da kontrol edebiliyor.Şuan için yalnızca İngilizce olarak desteklenen Google Asistan'ın önümüzdeki dönemlerde Türkçeye de uyarlanması bekleniyor.