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LG'nin Yeni Akıllı Telefon Serisi "Velvet" ile Tanışın

Raporlar ve resmi tanıtımlar arasında LG, Android tabanlı akıllı telefonları için yepyeni bir şey hazırlıyor. Geçtiğimiz gün Koreli şirket tasarıma vurgu yapan yeni bir LG Velvet serisini duyurdu.

12.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:53
LG'nin Yeni Akıllı Telefon Serisi
Raporlar ve resmi tanıtımlar arasında LG, Android tabanlı akıllı telefonları için yepyeni bir şey hazırlıyor. Geçtiğimiz gün Koreli şirket tasarıma vurgu yapan yeni bir LG Velvet serisini duyurdu.

Henüz elle tutulur bir model sunmayan LG, yeni bir telefon serisine geçtiklerini duyurdu. Velvet adı verilen bu seride daha yumuşak çizgilere sahip akıllı telefon geliştirceğini söyleyen Koreli üretici, açıkça belirtilmemiş olsa da yeni telefonun Snapdragon 765'e sahip olacağını ima ediyor.

"Günümüzün akıllı telefonları gittikçe daha fazla benzer ve yalnızca teknik özelliklerle ayırt edilmesi zorlaşırken, LG farklı tasarımları ve kendini özel zarafeti vurgulayacak yeni bir ürün yol haritasına girerek bu soruna cevap veriyor."

Yeni tasarımda yağmur damlası kamerayı da benimsediklerini belirten LG, sayısal adlardan uzaklaşacağını dile getirdi. Bunun yerine özelliklerine veya tasarımlarına göre adlandırılacak yeni telefonların pürüzsüzlük ve yumuşaklık gibi farklı konseptleri barındıracağı aktarıldı.

LG hala yeni cihazıyla ilgili herhangi bir spesifikasyon, fiyatlandırma veya sürüm detayı onaylamadı ancak raporlar yeni LG Velvet'in 15 Mayıs'ta piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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