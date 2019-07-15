LG Q60: Üç Arka Kamera ile Mükemmel Görüntü



LG'nin yeni nesil telefonu LG Q60, hem fiyatı, hem de üstün özellikleri ile öne çıkıyor. LG Q60'ın en önemli ayrıcalığı olarak üç arka kamerası ile görüntü kalitesinde fark yaratması ve sunduğu premium sinema ses kalitesi gösteriliyor.



LG Q60 Ağustos 2019'dan itibaren operatör mağazalarında satışa sunuluyor.



LG Electronics (LG), orta segment telefon serisini LG Q60'la büyütüyor. Özellikle fotoğraf ve video çekmekten, sosyal medyada video paylaşmaktan hoşlanan tüketiciler için tasarlanan LG Q60, üç farklı arka kamerası, kameralarının sunduğu yapay zeka desteği, ses kalitesi, büyük ekranı, tek tuşla Google Asistan'a bağlanabilme ve Youtube'da canlı yayına geçebilme özelliği ile göz dolduruyor.



Üç Farklı Kamera, Üç Farklı Bakış



Standart, süper açılı ve derinlik sensörlü olmak üzere üç farklı arka kameraya sahip olan LG Q60, 16MP PDAF kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çekiyor. LG Q60'ın süper geniş açılı kamerası ise, 120 derecelik görüş alanıyla her şeyi içine sığdırarak hiçbir ayrıntıyı fotoğraf dışında bırakmıyor. Böylelikle, fotoğraf alanı ne kadar geniş ya da kalabalık olursa olsun, kullanıcıların anıları bütün olarak fotoğraf karesine sığıyor.



LG Q60'ın Derinlik Sensörü ise, fotoğraftaki kişi ya da objelerin ön plana çıkmasını sağlıyor. Böylelikle, arka plan ne olursa olsun, her detayının öne çıktığı muhteşem portreler elde ediliyor.



Kamerada Yapay Zeka Desteği: AI CAM



LG Q60'ın yapay zeka destekli kamerası AI CAM, sekiz farklı nesneyi tanıyarak, ideal çekim ayarlarını otomatik olarak uyguluyor. LG Q60 kullanıcıları AI CAM sayesinde, ister çocuklarının, ister evcil hayvanlarının, isterlerse sevdiklerinin en mükemmel pozlarını yakalayabiliyor.



LG Q60'la Büyük Ekran Keyfi, Üstün Ses Kalitesi



LG Q60, 6,26" HD+ FullVision ekranıyla olağanüstü bir ekran kalitesi ve boyutu sunuyor. Kullanıcılar LG Q60'ın 19: 9 ekranın tümünün görülmesini sağlayan minimal çentiği sayesinde, cep telefonlarından dizi ve film izleme keyfini sonuna kadar yaşıyorlar.



Sinematik DTS: X 3D Surround ses ise, çok boyutlu premium sinema ses kalitesini LG Q60'la mobil telefona taşıyor. LG Q60, daha yüksek ve daha net ses sunmasının yanı sıra, geliştirilmiş basları, özel ekolayzerı, genişletilmiş ses alanı ve sağladığı konuşma netliği ile, cep telefonunda görüntü kalitesinin yanında, üstün ses kalitesi de arayanların ilgisini çekiyor.



Tek Tuşla Bağlantı



LG Q60 kullanıcıları için Google Asistan'a ulaşmak tek tuşa dokunmak kadar kolay. Kullanıcılar, LG Q60'ın özel tuşuna sadece bir kez dokunarak Google Asistan'a ulaşabiliyor, üst üste iki kez dokunarak da günün önemli gelişmelerinden haberdar olabiliyorlar.



LG Q60 kullanıcılarının tek dokunuşu sadece Google Asistan'ı değil, Youtube'u da parmaklarının ucuna getiriyor. LG Q60 sahipleri, telefonlarında bulunan Youtube Live düğmesine tek dokunuşla canlı yayına geçebiliyorlar. Böylelikle yakalanması saniyeler sürecek muhteşem görüntüleri kaçırmadan sevdikleriyle paylaşabiliyorlar.



Ekran Görüntüsüne Farklı Yaklaşım



LG Q60 sahipleri aldıkları ekran görüntüleri ile yapabileceklerini de bir üst seviyeye taşıyor. Önemli web sitelerini ya da bilgileri unutmamak için alınan ekran görüntüleri LG Q60'la artık çok daha işlevsel hale geliyor. LG Q60 sahipleri, bir web sayfasının ekran görüntüsünü aldıklarında, diledikleri zaman bu görüntüye tıklayarak web sitesine gidebiliyor. ya da numara ve kod gibi bilgilerin ekran görüntüsünü alan kullanıcılar, bu görüntünün bir bölümünü kırpabiliyor, daha sonra mevcut ekranlarına sabitleyip kod/ şifre girme işlemini kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Böylelikle, indirim kodları için dönüp galeriden ekran görüntüsüne bakma, banka hesap no'larını doğru girmek için bir uygulamaya, bir hesap numarasının yazdığı yere gitme derdi sona eriyor.



LG Q60 Yüksek Dayanıklılık Testlerinden Geçti



LG Q60'ın 2.0 GHz sekiz çekirdekli işlemcisi çoklu görev için hız ve güç sağlıyor. Eco Playback videolarda ise, kullanıcıların yalnızca sese ihtiyacı olduğu durumlarda ekranı karartarak pil ömründen tasarruf ediyor.



LG Q60 ayrıca, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, sıcaklık şoku, nem, titreşim, şok gibi farklı durumları içeren, yüksek dayanıklılık konusunda ABD Askeri Standardı MIL-STD-810G testinden de geçti.



LG Q60 ÖZELLİKLERİ



GENEL



Işlemci: Android 9.0 (Pie) Octa-core 2.0 GHzEkran: 6.26¨ FullVisionBoyut: 161.3 x 77 x 8.7 mmPil Kapasite/Tip: 3.500mAh/Dahili



Diğer:



Parmak İzi TanımaIMT TasarımAI Cam-Yapay Zeka KameraDTS: X 3D Surround SesMIL-STD-810G (Askeri Dayanıklılık)



KAMERA



3 Arka Kamera:



16MP, PDAF5MP (Geniş Açı)2MP, Derinlik SensörüÖn Kamera: 13MP



RAM/ROM



Bellek: 3GB RAM/64GB ROM (2TB Harici)

Kaynak: Teknotalk.com