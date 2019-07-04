LG SmartThinQ ile LG Akıllı Cihazlarınızı Kontrol Edin



LG SmartThinQ uygulaması, LG markalı beyaz eşya ve televizyonları birbirine bağlayarak daha konforlu, güvenli ve eğlenceli bir yaşam sunuyor. LG kullanıcıları, LG SmartThinQ uygulamasıyla nerede olurlarsa olsunlar evlerini uzaktan kontrol edebiliyorlar.



Teknoloji devi LG Electronics (LG), SmartThinQ uygulaması ile LG markalı akıllı ürünleri birbirine bağlıyor. LG kullanıcıları akıllı TV, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, hom bot ve klimalarını uzaktan kontrol edebiliyor, çalıştırıp durdurabiliyor. Böylelikle LG kullanıcıları keyif ve rahatlığın yanı sıra, enerji tasarrufu da sağlıyor.



Tek Dokunuşla Kontrol



LG SmartThinQ teknolojisi, basit bir akıllı telefon uygulamasıyla, kullanıcıların günlük ev işlerini uzaktan yönetme özgürlüğü sunuyor. LG'nin LG markalı akıllı cihazları birbirine bağlayan teknolojisi sayesinde, sadece konuşarak ya da tek bir parmak hareketiyle ev işlerini ev dışındayken bile programlamak mümkün hale geliyor. LG SmartThinQ teknolojisi sağladığı konforla kullanıcıların düşünce biçimini ve yaşam şeklini değiştiriyor.



LG SmartThinQ Geleceğin Evlerini Günümüze Getiriyor



LG SmartThinQ teknolojisi, kullanıcıların mutfaktan banyoya, oturma odasına kadar tüm evi uzaktan kontrol edebilmesini ve evlerini adeta "geleceğin evi" haline getirmelerini sağlıyor. Android ya da IOS telefonlarına LG SmartThinQ uygulamasını indiren kullanıcılar bu uygulama ile, dilerlerse LG markalı akıllı fırınlarının çalışma ve kapanma zamanını ve ısısını, çamaşır ve bulaşık makinelerinin çalışma ve kapanma zamanlarını, yıkama programlarını, klimanın çalışma ve kapanma zamanlarını ve derecesini ev dışındayken bile ayarlayabiliyor, buzdolaplarında bulunan gıda malzemelerini görebiliyor, buzdolabının iç derecesini öğrenerek hızlı soğutma özelliğini aktive edebiliyor. LG SmartThinQ kullanıcıları, Hom Bot'larını uzaktan çalıştırarak, ev temizliğinin kendileri dışarıdayken yapılmasını sağlayabiliyor. Böylelikle kullanıcılar, işte, arabada, eğlencede, seyahatte, nerede olurlarsa olsunlar, evlerini düzenli ve konforlu tutabiliyor, bunun için ekstra zaman kaybetmiyorlar.



Kullandıkça Daha da Akıllı Hale Geliyor



LG akıllı cihazlar, ne kadar çok kullanılırsa, kullanım alışkanlıklarını o kadar çok hatırlıyor ve daha akıllı hale geliyor. Açık bir platform üzerine kurulu olan LG SmartThinQ teknolojisi önümüzdeki yıllarda gelişecek akıllı teknolojiler ve cihazlarla da uyum sağlayacak nitelikte.



Servis İçin Akıllı Teşhis



SmartThinQ uygulamasının bir başka avantajı da akıllı teşhis… LG kullanıcıları, SmartThinQ sayesinde, birkaç adımda müşteri desteği alabilmenin yanı sıra, servis için akıllı teşhis özelliğinden de faydalanabiliyorlar. LG markalı akıllı cihazda oluşan sorun, uygulama tarafından anında tespit edilerek, yine uygulama üzerinden servise sorunla ilgili gerekli bilgi veriliyor.



Uygulama Türkiye'de de Kullanılıyor



LG SmartThinQ uygulaması, Türkiye'de de satışta olan LG TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve klima ürünlerinin uzaktan yönetilmesini sağlıyor.

Kaynak: Teknotalk.com