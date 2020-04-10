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LG Style3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

LG yeni akıllı telefon modelini Japonya'da tanıttı.

10.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:51
LG Style3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri
LG yeni akıllı telefon modelini Japonya 'da tanıttı. Gelin hep beraber LG Style3 modeline yakından bakalım.

LG Style3 Özellikleri

6.1 inçlik OLED ekrana sahip olan LG Style3, Snapdragon 845 yonga setinden güç alıyor. Akıllı telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın depolama alanı microSD kart yardımı ile artırılıyor.

Lg Style3'ün arka tarafında 2 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP ana, 5 MP derinlik sensörü. Akıllı telefonun ön tarafına baktığımızda bizleri 8 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

3.500 mAh bataryaya sahip olan cihazda IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunmakta. LG Style3'ün fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Akıllı telefonun sadece Japonya'da satışa sunulacağı söylenmekte.

Sizler LG'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Japonya, Lg, Teknoloji
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