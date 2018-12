Lg Ultra Hafif 17-inç 2-in-1 Dizüstü Modelini Ces 2019'da Sergileyecek

14 Aralık 2018 Cuma 03:18



LG Gram Serisine 17-inçlik 2-in-1 Modeli Ekliyor.LG'nin en hafif serilerinden olan GRAM Serisine 17-inçlik ikisi birada dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar modeli ekliyor. Yeni LG Ultra Hafif 17-inç 2-in-1 özellikleri neler?LG, CES 2019'da ultra hafif Gram serisine iki yeni model ekliyor. bunlardan biri, büyük ekran tercih edenleri sevindirecek 17-inçlik ikisi birada dönüştürülebilir bir model olacak.Yeni LG Gram 17-inçlik modelde en yeni 8. jenerasyon Intel Core işlemciler kullanılacak. Ayrıca 2.560×1600 piksel çözünürlüğe ve 16: 10 en boy oranına sahip bir ekran kullanılacak. 256GB ve 512GB SD diskli model, ayrıca bir ekstra disk ilave slotu yer alacak. Ayrıca 8GB ve 16GB RAM seçenekleri, 72Wattlık bir batarya, 3 Thunderbolt portu sunuyor.Gram serisinin ultra hafif olduğu biliniyor. LG bu sebeble cihazlarının ağırlığına önem veriyor. 1,34kg ağırlığında bir 17 inç model için gerçektende ultra hafif.LG Gram 14 inçlik Yeni bir diğer model!Bir diğer yeni model ise 14-inçlik ikisi birada dizüstü bilgisayar tableti hibrittir. 360 derecelik bir menteşe ile Full HD dokunmatik panele sahip ve Wacom AES 2.0 PEN ile birlikte gelecek. 17 inçlik model de olduğu gibi, sekizinci jenerasyon Intel Core işlemci, 256GB/512GB SSD disk seçenekleri, 8GB/16GB RAM kullanılacak. Her iki cihazda da parmak izi okuyucu ve dayanıklılık ABD Askeri Standartlarında olacağı belirtiliyor.Gelelim LG Ultra Hafif 17-inç 2-in-1 Model FiyatıBu model 1,699 Dolar iken, 14 inçlik 2-in-1 model ise 1,499 Dolar. Fiyatlar muhtemeldir ki pazarlara göre değişebilir.LG Ultra Hafif 17-inç 2-in-1 Specifications:LG gram 17LG gram 2-in-1Inch17-inch 14-inchLCD WQXGA (2560 x 1600) IPS, sRGB 96% FULL HD (1920 x 1080) Touch IPS Display, Corning® Gorilla® Glass 5Aspect Ratio16: 1016: 9Weight 1340g 1145gSize 380.6 x 265.7 x 17.4mm(15.0 x 10.5 x 0.7 inches) 324.6 x 210.8 x 17.9mm(12.8 x 8.3 x 0.7 inches)Battery 72Wh (19.5 hours) 72Wh (21 hours)CPU Intel 8th Gen Intel® Core™ Processor Intel 8th Gen Intel® Core™ ProcessorGPU Intel UHD Graphics Intel UHD GraphicsMemory 8GB/ 16GB (DDR4, 1 on board + 1 slot) 8GB/ 16GB (DDR4, 1 on board + 1 slot)Storage256GB/ 512GB (M.2 Slot)256GB/ 512GB (M.2 Slot)ColorWhite, Dark SilverDark SilverKeyboardBacklit Keyboard, 98 keysBacklit Keyboard, 98 keysI/O PortUSB 3.1 Type-C (Thunderbolt™ 3 Option), USB 3.1 x 3, Dual Mic, HDMI, microSD, HP/Mic Out (Combo)USB 3.1 Type-C, USB 3.1 x 2, Dual Mic, HDMI, microSD, HP/Mic Out (Combo)USPFingerprint Reader, Precision Glass Touchpad, US Military Standard Certification (MIL-STD-810g), DTS Headphone XFingerprint Reader, LG Stylus Pen (Wacom AES2.0), US Military Standard Certification (MIL-STD-810g), DTS Headphone XLG