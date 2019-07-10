LG V50 ThinQ 5G, ilk hafta 100 bin sipariş aldı

LG'nin Yeni Çağı: 5G



LG'nin yeni nesil telefonu LG V50 ThinQ 5G, müthiş bir başlangıç yaptı. LG V50 ThinQ 5G, Güney Kore'de sunulduğu ilk hafta 100 bin sipariş alarak V40ThinQ'nun satış rekorunu dörde katladı.



5G'nin hız avantajına olan ilginin yanı sıra, yumuşak arka cam tasarımı ve iyileştirilmiş soğutması sayesinde artan performansı telefonun cezbedici özelliklerini artırıyor.



LG, ilk 5G telefonunun çığır açan başarısıyla, 5G'nin tüketicilerin yaşamlarındaki öneminin ve LG'nin bu teknolojiye ne kadar katkıda bulunduğunun altını çiziyor. Güney Koreli tüketiciler, LG V50 ThinQ 5G teknolojisi ile sunan operatörler ve yerel medyanın da desteği ile, dünya çapında 5G konusuyla en ilgili kullanıcılar halini aldı.



LG V50ThinQ, Güney Kore'nin yanı sıra, Mayıs ayının sonunda Londra'da düzenlenen bir etkinlikle, İngiliz tüketicilerin beğenisine sunuldu. LG'nin 5G telefonu, şu anda Londra, Birmingham, Cardiff, Manchester, Edinburgh ve Belfast şehirlerinde sunulan 5G şebekesi ile çalışıyor. LG V50ThinQ, bu ayın başlarında ülkenin önde gelen mobil operatörü Telstra aracılığıyla Avustralya'da da satışa sunuldu.



LG'nin 5G'deki ilk hamleyi atması şaşırtıcı olmadı. Önde gelen bir ABD patent analiz ajansı olan TechIPm'e göre; LG, 4G (LTE/ LTE-A) standart patent kategorisindeki rakiplerine karşı son beş yılda; her yıl birinci sırada yer aldı. Patent yasası şirketi WISPRO'ya göre LG, 5G patentlerinde de lider olarak görünüyor. WISPRO, LG'nin şu anda Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlı, en fazla 5G patentine sahip olan marka olduğunu da ortaya koydu. Yeni teknolojiler geliştirme konusundaki sürekli çabaları ile LG, 5G döneminde "patent kralı" rolünü koruyor.



Mirae Asset Daewoo analistlerinden Park Won-jae;



"5G patentlerinde önemli bir avantaja sahip olan LG; küresel akıllı telefon pazarına teknolojisinin gücünü ve inovasyon yeteneğini hatırlatmak için mükemmel bir fırsata sahip" dedi.



LG, LG'nin son beş yıldır akıllı telefon pazarının iki haneli payını elinde tuttuğu, dünyanın en büyük premium akıllı telefon pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde LG V50 ThinQ 5G 'nin piyasaya sürülmesiyle, adını 5G'de de lider haline getirdi. 31 Mayıs'ta pazara sunulan LG V50 ThinQ 5G, Sprint'in Atlanta, Dallas, Houston ve Kansas City'deki 5G ağında çalışıyor; bu ağa kısa süre içerisinde Los Angeles, New York, Phoenix ve Washington D.C. de katılacak.

Kaynak: Teknotalk.com