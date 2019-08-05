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LGS 1'inci nakil sonuçları açıklandı

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden açıklandı.

05.08.2019 09:53 LGS 1'inci nakil sonuçları açıklandı

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden açıklandı.
29 Temmuz-2 Ağustos dönemini kapsayan 2019 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1'inci nakil sonuçları belli oldu. Sonuçlara Bakanlığın internet sitesi aderesinden kimlik numaraları girilerek ulaşılabiliyor. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 8 Ağustos'ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta açıklanmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

Haber: ANKARA, –



MEB, LGS, Güncel

Kaynak: DHA

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