LGS 2. nakil sonuçları açıklandı! MEB 2. nakil sonucu sorgulama

MEB, 1. nakil döneminde bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için 2. nakil dönemi başvurularını 5 – 8 Ağustos tarihleri arasında tamamladı. Başvuru işlemlerinin ardından LGS 3. tercihleri olarak da bilinen 2. nakil sonuçlarını duyurdu. İşte detaylar…

MEB LGS NAKİL SONUCU SORGULAMA...

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS sınavının ardından ilk tercihlerini yaparak istedikleri sonucu elde edemeyen veya hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, 5 – 8 Ağustos tarihleri arasında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularını tamamladı. Tercih işlemlerinin son bulmasıyla LGS 2. nakil sonuçları da açıklandı.

Yerleştirme işlemlerinin sonunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ 19 – 23 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları durumunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

SONUÇLAR MEB'İN ADRESİNDE İLAN EDİLECEK

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Sonuç ekranında ilgili adayın kaydının yapıldığı okul bilgileri yer alacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından okullara kayıt için gidecek öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken evraklar şöyle:

*Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı),

*İlköğretim öğrenim belgesi,

*Öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecek),

*Veliye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,

*Veli adına 'yerleşim yeri adres belgesi' (Nüfus Müdürlüklerinden alınacak),

*4 adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf.