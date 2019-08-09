Haberler» Güncel» Haber

LGS 2'nci nakil sonuçları açıklandı

Liseye Geçiş Sınavı 2'nci nakil sonuçları açıklandı.

09.08.2019 16:45
LGS 2'nci nakil sonuçları açıklandı
Liseye Geçiş Sınavı 2'nci nakil sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki 2'nci nakil başvuruları 5-8 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Yerleştirme sonucunda yeniden tercih yapmak isteyen öğrenciler için ikinci nakil sonuçları da bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan nakil başvurularında 2'nci dönem de sona erdi. 8 Ağustos itibariyle sona eren yerleştirme sonuçlarının 10 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı duyurulmuştu. MEB, merakla beklenen sonuçları resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı.
(İHA)
LGS 2'nci nakil sonuçları açıklandı

LGS, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:53   BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU (FSM Havadan)
17:53   DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tınaztepe Kampüsü'ne taşınıyor
17:51   Başkan Sekmen'in ilçe turları devam ediyor
17:51   Rus askeri kargo gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
17:51   Kulağına giren kelebek hastanede çıkarıldı
17:51   Soner Çetin personeliyle bayramlaştı
17:50   Beykozlular, Karpuz Festivali ile karpuza doydu