LGS birinci oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

20.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:14
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Adıyaman'da, sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.
Okul önünde öğrencisini bekleyen Mikail Karakuş AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pandemi sürecinde öğrencilerin zorunlu şartlarda çalıştığını söyledi.
Liseye Geçiş Sistemi sınavına girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Karakuş şöyle devam etti. " Benim oğlumda aynı sınava giriyor bütün öğrencilerin sınavı başarılı geçsin, Allah yardımcımız olsun hayırlısı ne ise ol olsun." şeklinde konuştu. LGS birinci oturumu başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, MEB, LGS, Güncel, Haber

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