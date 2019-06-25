LGS birincilerinden Hataylı İlker, Robert Koleji'ni istiyor

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Atatürkçü Düşünce Ortaokulu öğrencisi İlker Zorlu, LGS 'de 500 tam puan alarak Türkiye birincilerinden biri oldu. İlker Zorlu, Robert Koleji'nde okumak istediğini söyledi.

İskenderun Atatürkçü Düşünce Ortaokulu öğrencisi İlker Zorlu, özel etüt veya kurs desteği almadan, sadece okulun hafta sonu verdiği geliştirme kursuna giderek ve düzenli çalışarak 500 tam puan alma başarısını gösterdi. Robert Koleji dışında Galatasaray Lisesi ve Ankara Fen Lisesi tercihlerin de bulunacağını belirten LGS şampiyonlarından İlker Zorlu, motor mühendisi olmak istediğini ifade etti.

Çocuğunun elde ettiği bu başarıyla gururlandıklarını belirten anne Sibel Zorlu, oğlunun okulda öğretmenleriyle uyumlu, derslerini düzenli çalışan, evde sessiz bir ortamda ödevlerini yaparak sınava hazırlandığını söyledi.

- Hatay