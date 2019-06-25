LGS Birincisi Ulaşdemir: Ülkem için faydalı işler yapmak istiyorum

Dün açıklanan Liseye Geçiş Sınavı ( LGS ) sonuçlarına göre 500'ü aşkın öğrenci tam puan alarak birincilik elde etti. Mektebim Okulları'ndan birinciliğe adını yazdıran öğrencilerden Berat Ulaşdemir, ileride ülkesi için faydalı işler yapmak istediğini söyledi.

1 milyonu aşkın öğrencinin ter döktüğü LGS sonuçları dün açıklandı. 66 ilde 565 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Birçok ilde kampüsü bulunan Mektebim öğrencileri de birinciliğe adını yazdırdı. LGS Türkiye birincileri arasında yer alan Berat Ulaşdemir, çok çalışarak sınavı kazandığını dile getirdi.

"UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA SONUCUNDA BAŞARDIM"

Türkiye birinciliğine adını yazdıran öğrencilerden Berat Ulaşdemir, birinci olmayı hedeflediğine ve bu sonucu beklediğine dikkat çekti.

Deneme sınavlarında da benzer sonuçlar aldığını ifade eden Ulaşdemir, "Başardığım için çok mutluyum. Sınava 5'inci sınıftan itibaren çalışıyordum. Ailem ve öğretmenlerim bana bu konuda çok destek oldu. Okuldaki sınav hazırlık çalışmalarıma ek olarak günde 3 saate yakın çalışıyordum. Çok çalışarak kazandım" dedi.

"ŞÜPHEYE DÜŞÜREN SORULAR VARDI"

Sınav esnasında Matematik dersinde şüpheye düşüren sorular olduğunu söyleyen Ulaşdemir, "Türkçe'de de çok korkuyordum. Ama başarabildim. Sınavdayken vakit kaybetmemek adına zorlandığım soruları atladım ve diğer sorulara yöneldim. Bildiğim soruları tamamlamamın ardından kalan vakti zorlandığım sorulara ayırdım. Zaman yönetimi konusunda sınav öncesi okulda hazırlıklarımız olmuştu. Zamanı sağlıklı kullandım ve yetiştirdim" dedi.

"ÜLKEM İÇİN FAYDALI İŞLER YAPMAK İSTİYORUM"

Mektebim LGS Birincilerinden Berat Ulaşdemir, "Mühendislik bana daha yakın geldiği için ileride mühendis olmak istiyorum. Liseden sonra üniversiteyi yurt dışında okuyup, buraya geri dönüp, ülkemize faydalı olmayı hedefliyorum. Bu süreçte bana destek olan aileme, arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



- İstanbul