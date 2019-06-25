25.06.2019 21:41
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LGS birincisi Zeynep Öz: "Bu süreçte hiçbir destek almadan sadece yanlış yaptığım soruların üzerine...

LGS birincisi Zeynep Öz: "Bu süreçte hiçbir destek almadan sadece yanlış yaptığım soruların üzerine giderek başarıyı yakaladım"KIRŞEHİR - Liseye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tam puan alarak Türkiye derecesi yapan Zeynep Öz, başarıya uzanan yolculuğunu anlattı.

LGS birincisi Zeynep Öz : "Bu süreçte hiçbir destek almadan sadece yanlış yaptığım soruların üzerine giderek başarıyı yakaladım"
KIRŞEHİR - Liseye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tam puan alarak Türkiye derecesi yapan Zeynep Öz, başarıya uzanan yolculuğunu anlattı.
Kırşehir genelinde LGS'de tam puan alan devlet okulu öğrencisi olan Zeynep Öz, "Ailem ve okulum zorlu süreçte bana çok fazla katkı sundu. Onların sayesinde başarıya ulaştım. Hiçbir özel ders almadım. Okulda aldığım dersler ve tekrarlarıyla başarılı oldum" dedi.
Başarısının okul idaresi sayesinde geldiğini ifade eden Öz, "Bu süreçte hiçbir destek almadan sadece yanlış yaptığım soruların üzerine giderek başarıyı yakaladım. Bence en önemli şey yanlışları öğrenmek. Zaten doğru olanları biliyorsundur" ifadelerini kullandı.
Kaman ilçesinde Yenihayat Ortaokulu öğrencisi Zeynep Öz, LGS sınavında bütün sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı. Başarısı sonrası ilçede gurur kaynağı olan Zeynep, Kaman Kaymakamı Murat Girgin tarafından çeyrek altın ile bilgisayar ile ödüllendirildi.
Kırşehir'de Zeynep Öz ile birlikte Özel bir okul öğrencisi Mehmet Enes Yıldız da tam puan alarak Kırşehir ve Türkiye birinciliğini paylaştı.LGS birincisi Zeynep Öz: Bu süreçte hiçbir destek almadan sadece yanlış yaptığım soruların üzerine...
Kaynak: İHA
Türkiye , Kırşehir , LGS , Zeynep Öz , Genel

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