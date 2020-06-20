LGS BİTİMİNDE ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi.
20.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:05
BUGÜN GEZMEYİ DÜŞÜNÜYORUM
Sınavdan çıkan Yiğit Küskü, Sayısal hariç sınav kolaydı. Matematik de yaptım ama 19 soru yaptım. Yine de iyiydi ve iyi yaptığımı düşünüyorum şeklinde konuştu. Sınavdan çıkan bir diğer öğrenci Ahmet Hakan, Sınav gayet güzel geçti. Sınavda maske kullanmak zorunlu değildi. Arada dışarı çıkarken maske zorunluydu. Kolaydı ve iyi geçti. Bugün gezmeyi düşünüyorum ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA