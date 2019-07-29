LGS'de 1'inci nakil tercih başvuruları başladı

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk yerleştirme sonucunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için 'Yerleştirmeye Esas 1'inci Nakil Dönemi' başladı.Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 LGS kapsamında yerleştirmeye esas nakilleri 2 dönemde gerçekleştirecek. Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3'er tercih işaretlenebilecek. 29 Temmuz Pazartesi gününden itibaren başlayan 1'nci nakil dönemi tercihleri 2 Ağustos Cuma güne saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 1'nci nakil döneminde, tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler başvuruda bulunacak.AYNI OKUL TÜRÜNDEN EN FAZLA 2 OKUL SEÇİLEBİLECEKMerkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin ise merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması gerekecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Tercihler, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre yapılacak.NAKİL SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAKYerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak. Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Öte yandan, öğrenciler istemeleri halinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.