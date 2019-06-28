28.06.2019 17:01
Haberler » Güncel » Haber

LGS'de derece yapan öğrencilerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

LGS

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, LGS'de il genelinde derece yapan öğrencileri makamında kabul ederek altınla ödüllendirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin , LGS 'de il genelinde derece yapan öğrencileri makamında kabul ederek altınla ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, LGS'de 493 puanla il birincisi olan Doğubayazıt Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Leyla Temtek, 492 puanla il ikincisi olan Patnos Aktepe Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Burak İslamoğlu, 491 puanla il üçüncü olan Tutak Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Duman, 487 puanla il dördüncü Patnos Cengiz Topel Ortaokulu öğrencisi Helin Özyolcu, 484 puanla beşinci olan Cengiz Topel Ortaokulu öğrencisi Özge Tunç, okul idarecileri ve öğretmenleri makamında kabul etti. Başarılarından dolayı öğrencileri, okul idarecilerini ve öğretmenleri tebrik eden Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere başarılarının sırlarını ve hedeflerini soran Tekin, daha sonra öğrencilere altın hediye etti. Ziyarete Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İsmail Yüce ve Milli Eğitim Şube Müdürü Allahverdi Güzelyüz de eşlik etti. - AĞRI
Kaynak: İHA
Ağrı , Faruk Tekin , LGS , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:26 Başkent'te hafriyat kamyonun çarptığı çocuk öldü
18:25 G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldı
18:22 Tedavisi yapılan karaca, GPS takılıp doğaya salındı
18:22 DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) İSTANBUL'DA TAKSİCİLERE OPERASYON POLİS KAMERASINDA
18:22 İBB Genel Sekreter Vekilliği'ne atama
18:20 "Hayalimdeki Çin" resim yarışmasında dereceye girenlere Çin tatili
18:20 Mudanya lezzet şenliği başladı