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LGS'de ikinci nakil dönemi tercihleri sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi için 5 Ağustos'ta başlayan tercih süreci tamamlandı.

08.08.2019 17:02 LGS'de ikinci nakil dönemi tercihleri sona erdi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi için 5 Ağustos'ta başlayan tercih süreci tamamlandı.
MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ilki hafta başında tamamlanan nakil yerleştirme sürecinin ikincisi, bugün 17.00 itibarıyla sona erdi.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, 10 Ağustos Cumartesi duyurulacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
Daha sonra hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

MEB, LGS, Güncel

Kaynak: AA

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