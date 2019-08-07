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LGS'de ikinci nakil dönemi tercihlerinde yarın son gün

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi için tercihler yarın saat 17.00'ye kadar alınacak.

07.08.2019 15:23 LGS'de ikinci nakil dönemi tercihlerinde yarın son gün
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil dönemi için tercihler yarın saat 17.00'ye kadar alınacak.
MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ilki hafta başında tamamlanan nakil yerleştirme sürecinin ikincisi yarın sona erecek.
Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci, önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, 10 Ağustos Cumartesi duyurulacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
Daha sonra hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

MEB, LGS, Güncel

Kaynak: AA

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