25.06.2019 14:01
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LGS'de tam puan alan Batuhan doktor olmak istiyor

LGS

Kırklareli'nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Batuhan Çolak, kentin gurur kaynağı oldu.

Kırklareli 'nde Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Batuhan Çolak, kentin gurur kaynağı oldu.
Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencisi Batuhan Çolak, 1 Haziran'da yapılan LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenli ve sistemli çalışma sayesinde emeğinin karşılığını almanın gururunu yaşadığını söyledi. Öğretmenlerine ve ailesine teşekkür eden Çolak, kitap okumanın da kendisine katkı sağladığını aktardı.
Sonuçlar açıklandığında çok mutlu olduğunu anlatan Çolak, "Sınava bol bol soru çözerek, düzenli denemeler yaparak hazırlandım ve başarılı oldum. Bundan sonraki hedefim doktor olmak. inanıyorum ki bu hedefime de ulaşacağım" diye konuştu.
Baba Sedat Çolak ise oğlunun sistemli ve planlı çalışarak başarıya ulaştığını vurguladı.
Anne Seda Çolak da oğlu ile gurur duyduklarını belirtti.
Kaynak: AA
Lüleburgaz , Kırklareli , LGS , Güncel

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