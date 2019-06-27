27.06.2019 17:41
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LGS'de tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

LGS

Lüleburgaz ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Batuhan Çolak ödüllendirildi.

Lüleburgaz ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Batuhan Çolak ödüllendirildi.
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya öğrenciyi makamında kabul ederek altın, kitap ve bisiklet ile ödüllendirdi.
Kaya, LGS'de başarılı olan öğrenciyi tebrik ederek, "İlçemiz eğitim öğretimde başarılıydı ama Batuhan tüm soruları doğru yaparak bu başarıya anlam kattı" dedi.
Çok çalışmak değil, disiplinli ve düzenli çalışmanın başarıyı getirdiğini ifade eden Kaya, tüm öğrencilere başarılar temennisinde bulundu.
Çolak, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin'i de makamında ziyaret etti.
Kaynak: AA
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