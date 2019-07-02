02.07.2019 13:25
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LGS'de tam puan alan öğrenci ödüllendirildi

LGS

Mardin'in Midyat ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan öğrenci dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi.

Mardin 'in Midyat ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan öğrenci dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi.
Vali Mustafa Yaman , İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı , İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve LGS sınavında 500 tam puan alan 75. Yıl İMKB Ortaokulu öğrencisi Enes Deniz'i makamında kabul etti.
Deniz'e dizüstü bilgisayar hediye ederek başarılarının devamını dileyen Yaman, ailesi ve öğretmenlerini tebrik etti.
"Mutluyum, çalışmalarımın karşılığını elde ettim. Çalışarak hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah diğer hayallerimi de gerçekleştiririm." diyen Deniz, başarısında ailesi ve öğretmenlerinin katkısı olduğunu, ileride doktor olmak istediğini dile getirdi.
Kaynak: AA
Mardin , LGS , Güncel

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