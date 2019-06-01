"LGS, düzenli çalışanın zorlanmayacağı bir sınav oldu"

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşti. On binlerce öğrenci iyi bir eğitim alabilmek için sınavda ter döktü. Sınav sorularını değerlendiren Eğitim Direktörü Erdem Çıplak, öğrencilerle görüşmeler sonucu ilk izlenimlerini paylaştı. Çıplak, "Düzenli çalışan öğrencinin zorlanmayacağı bir sınav olduğu anlaşılıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleşti. On binlerce öğrenci, iyi bir liseye yerleşebilmek için ter döktü. İki oturum şeklinde gerçekleşen sınavın birinci bölümünde öğrenciler 50 soruluk sözel alan testi, ikinci bölümünde ise 40 soruluk sayısal alan testi çözdü. Sınav sonrasında öğrencilerden aldığı yorumlar ile soruları değerlendiren Mektebim Okulları Eğitim Direktörü Erdem Çıplak, öğrenci ve velilerin bundan sonraki süreci nasıl değerlendirmeleri gerektiğini de anlattı.

"MATEMATİK SORULARI ÖĞRENCİLERİN ÇÖZEBİLECEĞİ TARZDA"

Eğitim Direktörü Erdem Çıplak, öğrencilerden aldığı yorumlara göre sınav sorularının düzenli çalışan öğrenciler için zorluk yaşatmayacağını söyledi.

Geçen sene Türkiye genelinde öğrencilerin matematikte çok zorlandığını belirten Çıplak, "Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre, yaptığımız deneme sınavlarıyla paralel sorular olduğunu söyleyebiliriz. Düzenli çalışan öğrencinin zorlanmayacağı bir sınav olduğu anlaşılıyor. Geçen sene Türkiye genelinde öğrenciler matematikte çok zorlanmışlardı. Bu sene, biraz daha öğrencilerin çözebileceği soru tarzları karşılarına çıkmış gibi görünüyor. Bunların hepsini doğru şekilde değerlendirmek için sınav sorularını görmek lazım" dedi.

"YORUM VE ANALİTİK DÜŞÜNME ÖN PLANDA"

Yeni eğitim sisteminin artık yoruma ve analitik düşünmeye dayalı olduğunu belirten Çıplak, "Öğrencinin yorumunun ön plana çıktığı soru tarzlarının olduğu söylendi. Zorluk kolaylık, analitik düşünme, sentez becerisi, yorum katabilme, bunların hepsi son senelerde sınavların içeriğinde olan soru tarzları. Müfredat dışında bir soru çıkmadı. Öğrencilerden gelen bilgiler bu yönde" ifadelerini kullandı.

Eğitim Direktörü Çıplak, öğrencilerin çok zorlanmadıklarını söylediklerini ve sınavın geçen sene gerçekleşen LGS'ye göre daha anlaşılır sorularla gerçekleştiğini ön gördüğünü söyledi.

"İYİ KONSANTRE OLUP, İSTEKLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİLER"

Sınav sonuçlarının 24 Haziran'da açıklanacağını hatırlatan Çıplak, tercih döneminde öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Öğrencilere iyi konsantre olmalarını ve ne istediklerini gözden geçirmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunan Çıplak, sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrenciler bu zamana kadar iyi konsantre olup, kendi isteklerini gözden geçirmeli, nasıl bir lisede okumak istediklerini bilmeliler, bunlara karar vermeliler ve tercih edecekleri okulu iyi araştırmalılar. Okuldan mezun öğrenciler, okuyan öğrencilerle konuşmalılar. Bu davranış tercihlerin daha doğru ve uygun şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Tercih dönemi çok önemli. Bu dönemde yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim."

"KARİYER ODAKLI DÜŞÜNMEK GEREK"

Özel okul tercihinde bulunacak öğrenci ve velilere de dikkat etmesi gerekenleri anlatan Çıplak, "Öğrenci ve velilere yabancı özel okulların Türkiye'deki sınav sistemine çok fazla hazırlamadıkları, daha çok yurt dışındaki üniversiteleri tercih edebilecekleri bir ortam sunduklarını hatırlatmak gerekir. Türk özel okullarını tercih edecek olan öğrencilerimizin ise, ön plana çıkartmaları gereken şey, iş hayatına atıldıklarında gerekli olan becerilerin hangi okullarda olduğunu araştırmalarıdır. Biraz daha kariyer odaklı düşünerek hareket etmekte fayda var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul