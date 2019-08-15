LGS ek yerleştirme ne zaman? Boş kontenjanlar belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirme ve nakil dönemleri sona erdi. İlk yerleştirme sonuçları LGS sonuçlarına göre yapıldı. Sonrasında ise 2 dönem halinde nakil tercihleri alındı. Yapılan açıklamada 2. nakil tercihleri sonunda öğrencilerin %99'u bir okula yerleştirildi. Buna rağmen bir okula henüz yerleşemeyen öğrenciler, ek yerleştirme dönemini bekliyor. Peki, ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu?

LGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir. 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

LGS yerleştirme sonuçlarının ardından okullara kayıt için gidecek öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken evraklar şöyle:

*Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı),

*İlköğretim öğrenim belgesi,

*Öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecek),

*Veliye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,

*Veli adına 'yerleşim yeri adres belgesi' (Nüfus Müdürlüklerinden alınacak),

*4 adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf.