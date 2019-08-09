Haberler» Güncel» Haber

LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

09.08.2019 14:06 LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.
MEB, takvime göre yarın açıklanması beklenen LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını bayram öncesi sürprizi yaparak bugün açıkladı. Sonuçlara, Bakanlığın "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklanması ile merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı.
Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

MEB, LGS, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10   Kurban Bayramı öncesinde Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı
15:10   Acemi kasaplara uyarı
15:10   Terzilerde bayram yoğunluğu
15:10   Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
15:10   Cansuyu Derneği 21 ülkede kurban kesecek
15:09   RİZE BAKAN TURHAN RİZE-ARTVİN HAVALİMANI GELECEK YIL AÇILIYOR-2
15:09   DİYARBAKIR RAPORDAKİ EKSİKLİK, ASMİN SARYA BEBEĞİ İLAÇSIZ BIRAKTI -ÖZEL