LGS kapsamında yapılan merkezi sınav başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı.

LGS kapsamında yapılan merkezi sınav başladı
20.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:36
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrenciler okula sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alınırken, öğretmenler tulum giydi.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Korona virüs önlemleri altında yapılan sınavda öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun olarak sınıflara alındı. Okulun girişinde öğrencileri karşılayan öğretmenler tulum giyerken, öğrenciler dezenfektan kullandıktan sonra sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Ayağı alçıda olan 13 yaşındaki Onur Unudan adlı öğrenci ise bir öğretmenin yardımıyla sınava gireceği sınıfa götürüldü. Onur, basketbol oynarken ayağını kırdığını söyledi.

İki bölüm halinde gerçekleşecek sınavın ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak. Birinci bölümde sözel 50 soru yer alırken, sınav süresi 75 dakika olacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek. Sınavda herhangi bir olumsuzluk ve yoğunluk yaşanmaması amacıyla saat 09.00'dan itibaren 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Kısıtlama 15.00 itibarıyla sona erecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okul ve salon sayısı geçen yıla göre artırılmıştı. Ayrıca sosyal mesafeyi sağlayabilmek için güvenli alanlar oluşturulmuş ve okullar dezenfekte edilerek hijyeni sağlanmıştı. Sınav salonuna tıbbi maske ile alınan öğrenciler, yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra maskesini çıkararak sınava devam edebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, LGS, Güncel, Haber

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