LGS kapsamındaki merkezi sınavın kayıtları otomatik alınacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının otomatik yapılacağını açıkladı.
30.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:22
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının otomatik yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter 'dan LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk, Twitter 'dan LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Ziya Selçuk, Twitter, LGS, Güncel