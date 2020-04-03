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Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınav için başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak.

03.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:04

2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Kılavuzda listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslar yer aldı. Buna göre, LGS kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç tüm 8'inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

ÖĞRENCİLERİN BAŞVURUSU İÇİN AYRICA İŞLEM YAPILMASI GEREKMEYECEK

Bakanlık tarafından başvurusu gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacak.

Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan öğrenciler, isterlerse sınava girecek, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 28 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

LGS'DE DEĞİŞİKLİK YOK

2020 LGS'de sınav, oturumlar, sınav süreleri ve soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı.

Tek değişiklik soruların sorulacağı müfredat ve kazanımlar kısmında oldu. Bu kapsamda sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak.

Sınav, iki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturumda da matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Sınav sonuçları, 1 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAVLI OKUL KONTENJANI 213 BİN 128

Kılavuz ekinde merkezi sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde bin 856 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, geçen yıl sınavla öğrenci alan okulların 139 bin 120 olan kapasitesi, bu yıl yaklaşık yüzde 53 artırılarak 213 bin 128 oldu. Bu yıl, Anadolu liselerine 71 bin 494, fen liselerine 46 bin 710, sosyal bilimler liselerine 12 bin 846, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 8, mesleki ve teknik Anadolu liselerine de 40 bin 70 kontenjan ayrıldı.

Öte yandan, her ilde sınavla öğrenci alan en az bir Anadolu lisesi bulunuyor.

Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak

Kaynak: AA

Etiketler: MEB, LGS, Güncel
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